Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

STF suspende ações sobre indenização por cancelamento e atraso de voos

Decisão segue até julgamento definitivo do recurso

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

27/11/2025 - 10:47 h
Imagem ilustrativa da imagem STF suspende ações sobre indenização por cancelamento e atraso de voos
-

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, nesta quarta-feira, 26, todas as ações tramitadas na Justiça envolvendo indenizações por atraso ou cancelamento de voos no Brasil por motivos de força maior, como mau tempo.

Relator do processo, Toffoli frisa necessária a suspensão dos processos até o julgamento definitivo, diante do aumento da litigiosidade no setor aéreo e de decisões conflitantes da Justiça, fatores que, segundo ele, comprometem a segurança jurídica.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assim, os processos deverão ficar suspensos até a decisão final da Corte sobre a validade de ações indenizatórias protocoladas por passageiros contra as empresas aéreas envolvendo a questão. No entanto, não há prazo para a decisão.

"Não há uniformidade das decisões judiciais quanto ao regime jurídico incidente nas hipóteses de responsabilidade das companhias aéreas brasileiras", afirmou o ministro.

Leia Também:

Influenciadora tem voo cancelado por seguidor após publicar passagem
Paralisação do governo faz EUA cancelar 1.500 voos neste domingo
Rota Salvador-Buenos Aires ganha mais voos com nova companhia aérea

Sobre a ação

A ação chegou ao Supremo através de um recurso extraordinário da empresa Azul Linhas Aéreas contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

No ocasião, a empresa foi condenada pela Justiça carioca ao pagamento de indenização por danos morais e materiais pelo atraso e alteração do voo de um passageiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atraso de voo cancelamento de voo decisão Dias Toffoli indenização justiça STF voo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x