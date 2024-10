'Vulcão de cocô': Tubulação explode e dá banho de fezes em motoristas

- Foto: Reprodução/Youtube

Um curioso fenômeno, apelidado de “vulcão de cocô”, surpreendeu os moradores de Nanning, na China. Um teste de pressão em uma tubulação ligada a um grande tanque séptico gerou uma situação inesperada e bastante desagradável. O incidente ocorreu na última terça-feira (25).

A explosão do "vulcão de cocô" pegou de surpresa motoristas, motociclistas e pedestres, que foram atingidos pela onda de excrementos. Apesar do grande desconforto e do choque causado pela situação inusitada, não houve registros de feridos.

Mesmo assim, vários motoristas presentes no local no momento da explosão relataram à prefeitura de Nanning que o cheiro desagradável persiste em seus veículos, apesar de repetidas tentativas de limpeza. "O cheiro é insuportável. Já lavei o carro diversas vezes, mas o odor não desaparece", afirmou um dos motoristas afetados.

Devido ao incidente, a prefeitura mobilizou uma equipe de limpeza para realizar uma operação de higienização no local atingido pela explosão, que fica próximo a edifícios residenciais.

