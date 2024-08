Yellowstone: veja explosão hidrotermal que coloca visitantes em risco

Uma explosão hidrotermal no Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA, lançou jatos de água quente, pedra e outros detritos no ar. Vídeos nas redes sociais mostram o susto das pessoas após o fenômeno.

A explosão hidrotermal ocorreu na terça-feira, 23, na região de Biscuit Basin. As autoridades de Yellowston afirmam que não existe registro de visitantes feridos pela explosão, mas a estrutura de uma passarela foi danificada.

O Serviço de Estudos Geológicos dos EUA (USGC) fez a interdição da área do Parque Nacional. O órgão também monitora a região.

Watch: An unusually large eruption of one of Yellowstone’s geysers occurred at Biscuit Basin moments ago.

