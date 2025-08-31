Zelensky anuncia prisão de suspeito de matar ex-presidente

Volodymyr Zelensky - Foto: Phill Magakoe / AFP

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira, 1º, a prisão de um suspeito do assassinato do ex-presidente do Parlamento Andrii Parubii.

Figura de destaque dos movimentos pró-Europa e presidente do Parlamento de 2016 a 2019, Parubii, 54, foi morto a tiros neste sábado, na cidade de Lviv.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Zelensky disse que foi informado sobre a prisão do suspeito pelo ministro do Interior e pelo chefe do serviço de segurança. "As investigações estão em andamento. Agradecemos às nossas forças de ordem por seu trabalho rápido e coordenado", publicado nas redes sociais.

Após conversar com o chefe do Ministério Público, Ruslan Kravchenko, Zelensky acrescentou: "O suspeito prestou seu depoimento inicial. As investigações urgentes estão em andamento para determinar todas as situações de assassinato desse."

O chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov, afirmou no aplicativo Telegram que Parubii havia sido “assassinado pelas balas do inimigo”, em referência à Rússia.