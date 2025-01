Apagões em hospital e falta de ambulâncias trazem caos à Santaluz

Arismário Barbosa (Avante), prefeito de Santaluz - Foto: Reprodução

Saúde no caos. É o que passa atualmente o município de Santaluz, região sisaleira da Bahia. Um exemplo são os veículos da Pasta, que de acordo com denúncia, estão em condições precárias, como as ambulâncias, que transportam pacientes da sede e distritos.

É bom lembrar que o atual prefeito, Arismário Barbosa Júnior, conhecido como Dr. Arismário (Avante), é médico e foi reeleito no último pleito municipal.

Quem precisa ser transportado, por exemplo, para outra cidade, como a capital baiana, costuma passar por difíceis momentos durante o trajeto, como a demora na viagem e veículos que quebram ao longo do percurso.

"Os problemas são causados pela falta de manutenção da frota. A gente já tem tanta dificuldade e ainda passa por essas situações ", disse um paciente.

Atualmente são apenas duas ambulâncias para atender ao município, que chegou a receber doação, por parte de uma empresa privada, de um veículo de UTI Móvel, o qual também estaria parado há mais de 6 meses.

No Hospital Municipal o caos continua. Pacientes têm enfrentado problemas como apagões na unidade, já que o local, de acordo com a denúncia, não conta com um gerador de energia. Recentemente, durante um episódio de falta de energia no local, um paciente veio a óbito, mesmo com suporte adicional de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A denúncia aponta ainda que o município recebeu recurso para comprar o gerador de energia, o qual ainda não teria sido adquirido.

Como se não bastasse, funcionários terceirizados reclamam da falta de pagamento, por falta de repasse da Prefeitura.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Prefeitura de Santaluz informou que houve um caso pontual da falta de energia no hospital, após a entrada de um paciente, que veio a óbito. O atendimento até o retorno da energia, foi realizado por uma unidade do SAMU, já que o equipamento oferecia carga para manter os aparelhos em funcionamento.

A gestão informo ainda, que a aquisição de um gerador para a unidade hospitalar já está em processo de compra.