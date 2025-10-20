Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
ESPERA

Aprovados em concurso cobram nomeações em Banzaê

Certame foi homologado em junho de 2024, gestão de Jailma Dantas (PT)

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

20/10/2025 - 10:56 h
A Justiça apura, por intermédio de procedimento administrativo, possível omissão da Prefeitura de Banzaê, Nordeste da Bahia, em relação à nomeação dos aprovados no concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal e Agente Comunitário de Saúde.

Leia Também:

Prefeitura contratou 226 servidores sem processo seletivo
Câmara de Catu aluga 13 veículos por quase R$ 1 milhão mensais
Denúncia diz que professores são substituídos por auxiliares de classe

O certame teve resultado homologado em junho de 2024, ainda pela ex-prefeito Jailma Dantas Gama Alves (PT), porém os candidatos ainda não teriam sido convocados. A investigação busca verificar se houve descumprimento das obrigações legais por parte da administração municipal.

Imagem ilustrativa da imagem Aprovados em concurso cobram nomeações em Banzaê

O concurso público tem prazo validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, para atender o interesse público da administração.

De acordo com publicação do Diário Oficial, a convocação para nomeação dos candidatos classificados ficou de ser feita por intermédio de edital, contendo o prazo e local de apresentação, não cabendo qualquer reclamação pelo fato do candidato ser eliminado automaticamente, por não ter comparecido no prazo fixado para apresentação.

A medida foi formalizada pela 2ª Promotoria de Justiça de Ribeira do Pombal, a qual determinou a instauração do procedimento administrativo, no último dia 28 de julho.

Sobre o caso, a reportagem aguarda resposta da Secretaria de Administração de Banzaê.

Tags:

banzaê concurso guarda municipal HOMOLOGAÇÃO justiça nomeação PREFEITURA

