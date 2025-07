Com falta de professores, concursados cobram convocação em Juazeiro

Prefeito de Juazeiro, Andrei da Caixa (PSDB) - Foto: Reprodução

Aprovados em um concurso realizado pela Secretaria de Educação de Juazeiro, norte da Bahia, cobram da gestão do prefeito Andrei da Caixa (PSDB), a convocação definitiva. O certame ofereceu mais de 100 vagas, bem como a formação de cadastro de reserva para funções de nível fundamental e médio, para atender a sede e a zona rural do município.

A contratação tem prazo de dois anos, e pode ser renovada por igual período ou extinta antes do prazo, na hipótese de substituição por servidor efetivo.

“Nós da sede não estamos sendo chamados, e o que se observa é que tem unidades escolares que precisam de professores. Inclusive tem professor que está trabalhando com contrato vencido", disse um candidato que não quis se identificar.

Reforma atrasa aulas presenciais

Com a reforma do prédio da Escola Municipal do CSU, em Juazeiro, pais de alunos clamam por um lugar provisório para as aulas.

“A gente ia voltar no último dia 3 deste mês, porém está sendo feita uma reforma na escola e nossos filhos estão sem um local provisório para as aulas presenciais. Precisamos de uma definição para que os estudantes possam ter um aproveitamento melhor, já que ensino presencial costuma ser mais produtivo que remoto", disse um pai de aluno.

Legado da ex-gestão

Em Juazeiro, ano passado, somente 29,31% dos alunos da rede municipal, foram considerados alfabetizados na idade ideal, ou seja, até o final do 2º ano do ensino fundamental, como apontam dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O índice representa queda em relação ao ano anterior, quando o percentual era de 31,2%, o que ficou abaixo da meta para o município, que era de 38,21%.

“Esse foi o resultado deixado pela gestão anterior de Suzana Ramos, e que o atual prefeito precisa resolver. Suzana entregou índices de alfabetização insuficientes no município", afirmou um munícipe que não quis se identificar.

A reportagem procurou a Prefeitura de Juazeiro, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.