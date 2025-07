Inscrições para concurso em prefeitura baiana terminam nesta terça

Certame tem validade de até 2 anos. - Foto: Divulgação | Prefeitura de Pintadas

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Pintadas, que pretende preencher 77 vagas da administração municipal, terminam nesta terça-feira, 15. Estão sendo oferecidas oportunidades para os níveis fundamental, médio/técnico e superior, com validade de até 2 anos.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas através do site do Instituto Master Qualit Vitae, banca responsável pela realização do certame. As taxas de inscrição variam entre os níveis: Fundamental: R$ 60,00; Médio/Técnico: R$ 70,00 e Superior: R$ 100,00.

Do total das vagas, 20% são reservadas para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência.

>>> Confira o edital: https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/770/concursos/11/anexos/a95b7845-4f80-48a3-8e60-87d5fbb6712f.pdf

Como serão as provas

As provas serão aplicadas no dia 17 de agosto. O concurso público será composto de duas etapas: avaliação de habilidades e de conhecimentos mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório e prova de títulos em caráter classificatório, somente os quantitativos de duas vezes (2x) o número de vagas para todos os cargos de nível superior.

As provas objetivas terão duração de 3h e serão aplicadas na mesma data em turno a definir. A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua realização.

A divulgação dos Gabaritos Preliminares das Questões das Provas Objetivas será realizada no dia 20 de agosto e o resultado preliminar, no dia 12 de setembro de 2025. O resultado final, com os aprovados, acontece no dia 30 de setembro.

Confira vagas:

Motorista de transporte escolar e veículos pesados

Vagas: 13

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 3.036

Motorista de veículos leves

Vagas: 10

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 2.277

Pedagogo

Vagas: 10

Carga horária: 20h semanais

Salário: R$ 2.433

Professora de história

Vagas: 2

Carga horária: 20h semanais

Salário: R$ 2.433

Professor de língua inglesa

Vagas: 1

Carga horária: 20h semanais

Salário: R$ 2.433

Cozinheiro

Vagas: 10

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 1.518

Merendeira

Vagas: 10

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 1.518

Técnico em enfermagem

Vagas: 6

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 1.518

Técnico em enfermagem (atenção primária)

Vagas: 7

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 1.518

Enfermeiro (atendimento pré-hospitalar e hospitalar)

Vagas: 4

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 3.541,90

Enfermeiro (atenção primária)

Vagas: 4

Carga horária: 40h semanais

Salário: R$ 3.541,90