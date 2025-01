Denúncia aponta ambulâncias do SAMU em fazenda privada em Santaluz

Veículos não estariam prestando atendimento médico, de acordo com denúncia recebida - Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram flagradas na entrada de uma propriedade particular, na zona rural de Santaluz, região sisaleira da Bahia. De acordo com a denúncia, a ambulância estaria servindo a um grupo que realizava um churrasco em uma chácara privada no último fim de semana.

Os veículos, como mostra um vídeo gravado, estavam parados na porta da chácara 'Louro de Oliveira', situada no município. Ainda de acordo com a denúncia, a chácara pertence a um médico servidor da atual gestão de Arismário Barbosa Jr. (Avante).

Na semana passada, uma outra denúncia mostrou que ambulâncias do município estariam servindo ao município em condições precárias.

O uso indevido de ambulâncias aumenta custos, debilita o setor financeiro da saúde e compromete os atendimentos a pacientes que necessitam de emergência.

A reportagem procurou a Prefeitura de Santaluz, para esclarecimentos, e ainda aguarda resposta.