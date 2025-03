Empresa pede impugnação de edital de quase R$ 4 milhões em Itacaré

O objetivo da licitação no município é a contratação de empresa para aluguel de veículos pesados - Foto: Reprodução | Instagram

A empresa 'Global Serviços e Transporte Eirelli-ME', apresentou à Justiça um pedido de impugnação do edital de licitação (pregão eletrônico), no valor de quase R$ 4 milhões, aberto pelo município de Itacaré, baixo sul da Bahia.

De acordo com a justificativa no documento, a 'Global Serviços e Transporte' apontou um erro no edital, o qual atende contra a regularidade, que foi a ausência de especificação adequada de diversos itens, os quais não trazem com precisão a descrição, por exemplo, do tipo de execução a ser contratado no que diz respeito aos profissionais, a exemplo de motorista e operador.

Como consta no documento, a informação seria indispensável para elaboração da proposta e planilha de composição de custos exigidos em um dos itens do edital.

O objetivo da licitação no município, no valor de R$ 3.901.210,07 (três milhões, novecentos e um mil, duzentos e dez reais e sete centavos, é a contratação de empresa para aluguel de veículos pesados, máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplanagem nas estradas vicinais do município.