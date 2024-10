Gustavo Carmo avalia chance de ser candidato à presidência da UPB

Prefeito eleito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD) - Foto: Lula Bofim | Ag. A TARDE

O prefeito eleito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), participou na noite desta quarta-feira, 16, do lançamento do Bahia Beer Festival, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de novembro em Alagoinhas.

Leia Mais:

>>Gustavo Carmo reúne prefeitos para alinhar ações nas cidades baianas

>>Gustavo Carmo é eleito prefeito de Alagoinhas

>>Juliana Araújo é reeleita prefeita de Morro do Chapéu

Ao Portal A TARDE, Carmo falou sobre a possibilidade de ser candidato à presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB) como ficou ventilado em uma reunião que aconteceu com prefeitos de cidades vizinhas na terça-feira, 15. "A gente se sente honrado, se sente feliz, com o nosso nome ser lembrado. Na verdade isso aconteceu na última terça-feira, onde fizemos um evento em Alagoinhas reunindo os prefeitos da região e o nosso nome foi colocado para que a gente pudesse nos colocar representando a região como uma opção para a união dos prefeitos da Bahia. Confesso que isso não é algo que está no meu planejamento, no meu radar, o meu compromisso em fazer Alagoinhas avançar e governar o nosso município. [...] Essa é a nossa prioridade. Mas, a priori meu nome não está colocado, embora a gente se sinta muito feliz em ser lembrado para representar a nossa região", comentou.



Ele também comentou sobre qual vai ser prioridade após assumir a gestão de Alagoinhas. Segundo ele, saúde educação e assistência social estão em um nível acima do que ele classifica como prioridade. "Tem uma máxima aqui, eu digo que saúde, educação e assistência social estão acima da prioridade, para além disso, geração de emprego e renda, a gente não parou desde a campanha, a campanha ficou para trás, o palanque ficou para trás, mas o movimento, a agenda e os encaminhamentos não pararam. A gente quer fazer de fato um avanço grande na geração de emprego e renda no nosso município. Alagoinhas é um município que tem petróleo, que tem argila, que tem água, que tem uma localização geográfica privilegiada, então a gente precisa explorar isso positivamente com a força do nosso time", explicou o próximo prefeito de Alagoinhas.



Para concluir, Gustavo respondeu como vai ser o diálogo com a oposição e, mais especificamente com o ex-prefeito e candidato derrotado, Paulo César. "A nossa opção pelo processo de gerir o município ele é muito claro. É na escuta e na construção coletiva. Todos serão bem-vindos querendo contribuir para esse processo querendo participar diretamente, trazendo opiniões, ideias, como também fazendo a crítica construtiva. A gente não governa só com os apoiadores e com os amigos, a gente governa também avaliando as críticas da oposição. [...] Não houve acusação de ambos as partes, só houve acusação do lado de lá, houve calúnia, houve difamação, houve fake news, agora a gente superou tudo isso com a força do trabalho de mostrar as propostas e o propósito da construção da nossa Alagoinhas do futuro", disse.