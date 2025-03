Início das aulas em Rio Real atrasa por falta de merenda escolar

Prefeito de Rio Real, Jan da Laranja (PV) - Foto: Reprodução

As aulas do município de Rio Real, nordeste da Bahia, ainda não foram iniciadas, e um dos motivos seria a falta de merenda escolar. A denuncia é do vereador Dudu de Edina (PP).

De acordo com o parlamentar, houve falta de planejamento por parte da gestão atual do prefeito Jan da laranja (PV).

"Eu não tenho dúvida alguma que foi a total falta de planejamento. O processo para aquisição da merenda escolar ainda está tramitando, bem como o processo para aquisição do gás de cozinha", disse o parlamentar.

Ainda de acordo com o vereador, o processo licitatório para o transporte escolar, ainda vai ser realizado no próxima quinta-feira, 27.

"É algo infundado essa falta de planejamento. Se não fossem os processos das atas vigentes no município, ainda da gestão passada, não tinha comprado nem as medicações para o município", finalizou.