O Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, lançado em setembro pelo governo federal, prevê três eixos de atuação - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Novos investimentos em infraestrutura são cruciais para garantir o desenvolvimento sustentável do Litoral Norte. Essa é uma demanda não apenas dos turistas que visitam a região na alta temporada, mas também de moradores, empresários e de toda a comunidade. Melhor gestão de resíduos sólidos, ordenamento das praias, investimentos em acessibilidade e transporte público são algumas demandas.

O Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, lançado em setembro pelo governo federal, prevê três eixos de atuação: ordenamento e desenvolvimento; formalização, qualificação e certificação; além de promoção e apoio à comercialização. No primeiro eixo está o Programa de Infraestrutura Turística, que deve ser desenhado e executado em todo o Brasil. “Não por acaso nosso lema é ordenar para desenvolver. Estamos alinhados com o Plano Nacional de Turismo e a gente precisa que esse lugar seja bem tratado, porque um lugar bom para fazer turismo tem que ser, antes de tudo, um bom lugar para viver”, resume o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Camaçari, Patrício Oliveira.



O conselho, formado por líderes de associações comunitárias, empresários e empreendedores da cadeia do turismo, além de representantes do poder público, trabalha para melhoria da gestão de resíduos sólidos, ordenamento do comércio e ambulantes, melhoria do sistema de transportes, e demanda obras que garantam melhor acessibilidade, além de ampliação da disponibilidade de água e energia elétrica, e não apenas para Camaçari, mas para toda a Costa dos Coqueiros.

“Há um trabalho constante de organização e planejamento, que envolve tanto a iniciativa pública quanto privada”, resume Oliveira. Apesar dos avanços, ainda há muitos desafios a serem enfrentados. “A coleta de lixo seletiva, por exemplo, é um dos pontos críticos, especialmente em áreas mais distantes dos centros urbanos, como na Praia de Jauá e em outras localidades do Litoral Norte. Além disso, o ordenamento da orla e a disciplinarização do acesso às praias, para garantir conforto e segurança aos turistas ainda exigem esforços contínuos”, destaca.

Em outubro deste ano, a prefeitura de Lauro de Freitas assinou a Ordem de Serviço para início das obras da Nova Orla de Ipitanga. Com um investimento de R$ 14,5 milhões e recurso já garantido, segundo a prefeitura, o projeto prevê a instalação de 15 novas barracas distribuídas em módulos, com conjuntos de sanitários, esgotamento sanitário moderno e adequado ao meio ambiente, além de quiosques, salva-vidas, dentre outros.

As melhorias também incluem a construção de áreas para ginástica, quadra poliesportiva, pista de skate, calçada acessível, parque infantil, ciclovia e estacionamentos. De acordo com a prefeitura, a nova orla também terá avanços em infraestrutura, como iluminação moderna, coleta seletiva de lixo e uma estação de tratamento de esgoto, visando a preservação ambiental da região.

Água e energia

A Prefeitura de Camaçari investiu em melhoria da infraestrutura para a alta temporada. “O Mercado de Barra do Pojuca foi entregue em outubro; a requalificação e urbanização de Guarajuba, entregue em novembro; o mercado de Monte Gordo, entregue me novembro; e a Praça Abrantes, entregue em novembro”, aponta a titular da Secretaria do Turismo (Setur) de Camaçari, Lucia Bichara.

A empresária Marilena Vieira Xavier é proprietária de três casas no condomínio premium Paraíso, em Guarajuba, uma com capacidade para 30 pessoas, outra para 21 e a terceira acomoda confortavelmente 18 ocupantes. “A infraestrutura de Guarajuba hoje é muito boa”, avalia. “Eu, por exemplo, não tenho problemas de falta de água nas minhas casas, porque meus tangues são grandes e suprem as necessidades.”

Ela destaca, porém, que os investimentos em fornecimento de água e energia devem ser constantes, para acompanhar o forte crescimento do turismo na região. “Com a chegada de mais pessoas, é preciso que haja investimentos para ampliar a oferta”, avalia. O sócio da imobiliária Litoral Bahia, Ismael Rabelo, concorda, lembrando que já houve casos de construtores que tiveram dificuldades para integrar empreendimentos às redes de fornecimento.

Segundo a Neoenergia Coelba, para atender a demanda crescente e garantir a confiabilidade do fornecimento de energia no Litoral Norte durante a alta temporada, a empresa está executando um plano de investimentos de R$ 55 milhões. “Esse plano inclui a substituição de mais de 200 transformadores, a instalação de novas tecnologias para recomposição remota e eficiente da rede elétrica, e a realização de mais de 25 mil podas preventivas em toda a área”, informa a empresa.

De acordo com a concessionária, ainda este mês será inaugurada uma nova base operacional em Guarajuba. “A localização estratégica dessa unidade permitirá maior agilidade no atendimento de ocorrências e garantirá maior proximidade com os clientes da região. As melhorias já estão em andamento, com foco em atender à alta demanda característica do verão, proporcionando maior confiabilidade e segurança no fornecimento de energia para moradores, turistas e empreendimentos do Litoral Norte”.