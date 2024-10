Irmão de candidato em Ibirataia é acusado de chefiar fraudes em Ipiaú

Juca Muniz (Avante) candidato a prefeito em Ibirataia e o seu irmão, Jan Gonçalves Muniz Ferreira - Foto: Divulgação

Jan Gonçalves Muniz Ferreira, irmão do candidato a prefeito de Ibirataia, sul da Bahia, Juca Muniz (Avante), está sendo acusado de chefiar um esquema milionário de fraudes e lavagem de dinheiro no município de Ipiaú. Documentos analisados pelo Ministério Público do Estado da Bahia apontam um esquema de fraudes em contratos públicos, desvio de verbas e lavagem de dinheiro, no qual Jan Muniz teria tido importante participação.

As investigações mostram que, na função de Pregoeiro da Prefeitura de Ipiaú, Jan teria facilitado o fechamento de contratos fraudulentos com a empresa "TRANSLOC", o que violou as normas licitatórias e promoveu superfaturamento em obras públicas.

Entre os contratos irregulares, destacam-se Dispensa de Licitação e Contratos com até 12 aditivos. As irregularidades trouxeram um prejuízo que ultrapassa os R$ 20 milhões aos cofres públicos, atingindo áreas essenciais como Saúde e Educação. Além das fraudes contratuais, Jan Muniz é acusado de participar de esquemas de lavagem de dinheiro, junto a outros denunciados como Vicente Ferreira Cardim Netto e Flávia César Mendonça.

O Ministério Público da Bahia trouxe movimentações financeiras incomuns, sem justificativa legal, o que sugere que os envolvidos estavam escondendo recursos ilícitos oriundos do esquema. De acordo com as investigações, Jan é apontado como um dos principais participantes de uma organização criminosa especialista em desvio de recursos públicos. Em resposta às provas concretas apresentadas pelo Ministério Público, uma série de medidas cautelares foi imposta a Jan Muniz, que foi afastado das funções como Pregoeiro da Prefeitura de Ipiaú, além de ser proibido de acessar qualquer repartição pública municipal e de manter contato com qualquer servidor público de Ipiaú.

Foi solicitado ainda o sequestro de bens no valor de R$ 20.837.021,71, com a meta de garantir a reparação dos danos causados aos cofres públicos. Mesmo os documentos não detalhando os valores específicos recebidas por Jan, existem indícios de que Jan teria se beneficiado diretamente do esquema de desvio de recursos e lavagem de dinheiro.

A movimentação financeira irregular envolvendo Jan e outros acusados mostra o envolvimento direto no recebimento de dinheiro ilícito. Além de Jan, outras peças de destaque da administração de Ipiaú também estão sendo investigadas por participação nos desvios de verbas e contratos fraudulentos.

Os fatos estão sendo apurados, bem como outros processos cautelares, como a Quebra de Sigilo Bancário e a Quebra de Sigilo Telemático. Jan é o atual coordenador da campanha do irmão Juca Muniz para a prefeitura de Ibirataia.