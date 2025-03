Itaberaba atrasa ano letivo de estudantes com deficiência

João Filho (PSD) prefeito de Itaberaba - Foto: Yasmin Muritiba

Pais de estudantes com dificuldades de locomoção da Rede Municipal de Itaberaba, reclamam do atraso no início das aulas.

De acordo com uma reunião realizada no último dia 14 de fevereiro, a Prefeitura, na gestão João Filho (PSD), anunciou que o retorno das aulas dos alunos com deficiência está previsto para depois do Carnaval.

As aulas para os demais estudantes iniciaram na segunda-feira, 17. Sendo assim, pais dos estudantes com a condição, se preocupam com o impacto que o atraso pode causar no ano letivo.

Uma mãe de aluno que não quis se identificar, disse que profissionais que lidam com estudantes com dificuldades de locomoção, não foram realizadas em tempo hábil, e que a acessibilidade nas unidades de ensino é precária para quem tem tal condição.

"Enquanto isso, nossos filhos ficam esperando a decisão da Prefeitura, enquanto os demais já estão estudando", reclamou.

Em nota, a Prefeitura de Itaberaba informou que a rede municipal enfrentou desafios na inclusão escolar, especialmente na falta de profissionais capacitados para atuar como Profissionais de Apoio à Inclusão Escolar (PAE) e nas Salas de Recursos.

A gestão diz ainda que já tomou medidas para corrigir a situação e promover a formação continuada para a capacitação de servidores.

O retorno das aulas dos alunos que necessitam do Atendimento Educacional Especializado (AEE) está previsto para o dia 6 de março, período no qual a gestão informa ser essencial para que se formem os profissionais e assim garantir que cada criança receba o suporte necessário.