Eliminado do Campeonato Mineiro, Gabigol é denunciado por agressão

Cruzeiro x Atlético-MG, no Mineirão. - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Eliminado do Campeonato Mineiro com a camisa do Cruzeiro, Gabriel Barbosa está na mira do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. O atacante foi expulso no clássico contra o Atlético-MG, na 7ª rodada do estadual, e foi denunciado por agressão física.

Ainda na primeira etapa, Gabigol foi expulso após acertar o rosto de Lyanco com o braço. Assim, foi denunciado no Artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz sobre “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”.

O julgamento por parte do Tribunal ocorrerá nesta terça-feira, 25. A pena pode chegar a até 12 jogos, caso seja condenado.

Na ocasião do jogo, o Galo venceu por 2x0, com dois gols de Hulk. Apesar da derrota, o Cruzeiro conseguiu avançar às quartas de final do Campeonato Mineiro. No entanto, ao enfrentar o América-MG, ficou no empate em 1x1, sendo eliminado nos pênaltis.