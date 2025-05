Justiça cassa mandato de três vereadores em Valença

Câmara Municipal de Valença tem 15 cadeiras de parlamentares - Foto: Divulgação

Após ação de impugnação de Mandato Eletivo, pedida pelo Podemos, os parlamentares do município de Valença, baixo sul da Bahia, Fabricio Fonseca Lemos, Isaías dos Santos Nascimento, ambos da Federação Fé Brasil (formada pelos partidos PT, PV e PCdoB), e Benvindo Luz (PDT). A Justiça determinou ainda a recontagem do quociente eleitoral da eleição de 2024 no município.

A candidatura do PV obteve três votos, sendo que não foi contabilizado o próprio voto, bem como não houve qualquer registo de propaganda eleitoral em canais de divulgação.

Já a candidatura do PDT obteve cinco votos, sem também qualquer campanha em canais de divulgação, alegando a troca por um trabalho oferecido à filha.