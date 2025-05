Deputados cobram solução para a Ponte do Rio Jequitinhonha

Audiência pública reuniu diversos deputados e prefeitos do extremo sul da Bahia - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Uma audiência pública movimentou a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta terça-feira, 13. Deputados receberam representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) para tratar da ponte que existe sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, interditada desde o último dia 5 de maio.

Durante a audiência, comandada pela deputada estadual Cláudia Oliveira (PSD) e com a presença da presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), os parlamentares ouviram depoimentos do superintendente regional Dnit na Bahia, Roberto Alcântara; do prefeito de Itapebi, Isan Botelho (Avante); do prefeito de Belmonte, Iêdo Elias (PSD), e o diretor da Superintendência de Infraestrutura de Transportes Seinfra, Roberval Meira.

Segundo Alcântara, após monitoramentos, o Dnit resolveu interditar a ponte em janeiro para veículos de grandes portes. Porém, como não havia patrulhamento no local, a interdição acabou sendo desrespeitada, forçando o órgão a fechar o equipamento para qualquer tipo de carro.

A nova interdição tem um prazo de 15 dias e, de acordo com o Dnit, servirá para a realização de um novo laudo técnico, que informará sobre a segurança do uso da ponte para veículos daqui para frente. O órgão também decidirá sobre a necessidade de construção de uma nova ponte ou de reforma da mesma.

Cláudia Oliveira demonstrou preocupação com a situação da ponte, lembrou do acidente ocorrido no Tocantins, e pediu celeridade na resolução do problema, para que a população do extremo sul da Bahia possa voltar a circular na BR-101.

“É um assunto que não é de agora. Tem sete anos que nós estamos preocupados e apreensivos com o que poderia acontecer. Não aconteceu, graças a Deus. Nós vimos há pouco tempo o que aconteceu no Tocantins com a ponte que desabou. Isso não vai acontecer. Nós temos um governador”, afirmou Cláudia.

“Nós vamos falar ainda com o governador em exercício, Geraldo Júnior [Jerônimo Rodrigues se encontra na China], para ver se ele nos recebe. Vamos marcar essa audiência. Já foram dados os encaminhamentos, pedindo ao ministro Renan Filho para que possa nos receber”, contou a deputada.

A presidente Ivana Bastos falou da importância da Alba continuar sendo uma casa de ressonância dos interesses da população e demonstrou apoio à população do extremo sul baiano, que vem sofrendo com o transtorno da ponte interditada.

“É o papel da casa dar resposta à sociedade. A Comissão de Infraestrutura aqui hoje faz esse debate com o Dnit, com a Seinfra, com os prefeitos daquela região que estão sendo afetados pela interrupção do tráfego, e é preciso cobrar celeridade”, afirmou Ivana.

“Nós ouvimos aqui relatos de municípios como Itapebi, como Belmonte, com o prefeito dizendo da dificuldade do tráfico de levar estudantes, de levar pessoas para fazer hemodiálise. São duas regiões que estão completamente fora do mapa. Elas foram divididas. Então, é preciso ter celeridade”, complementou a presidente da Casa, pedindo também maior fiscalização policial no local.

Representando a Comissão de Infraestrutura como vice-presidente, o deputado estadual Ricardo Rodrigues (PSB) se solidarizou com os prefeitos de Itapebi e Belmonte, apontando que entende a dificuldade que é a limitação dos acessos a uma cidade pequena.

“Nós estamos unidos para buscar soluções imediatas. Agora não podemos passar sete anos fazendo um estudo de uma ponte, se recupera, se faz uma ponte nova, e depois de sete anos chegar à conclusão de que precisa fazer uma nova ponte”, concluiu.