Deputados baianos cumprem minuto de silêncio em homenagem a Mujica

A morte do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, causou comoção na sessão do plenário da tarde desta terça-feira, 13, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Os deputados estaduais paralisaram as falas do grande expediente e cumpriram um minuto de silêncio em homenagem ao uruguaio.

O primeiro a se manifestar no plenário da Alba foi o deputado estadual Fabrício Falcão (PCdoB), que informou a morte de Mujica e homenageou o uruguaio, que se tornou uma das principais referências da esquerda na América Latina e no mundo.

“Ele, com certeza, viverá para sempre em torno daqueles que lutaram contra as tiranias na América Latina, no Brasil e no mundo. Pepe Mujica vive para sempre no coração daqueles que amam e lutam pela democracia”, declarou Falcão.

Em seguida, falou o deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), responsável por solicitar o minuto de silêncio, prontamente atendido pela presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD).

“Falar da biografia de Mujica significa falar da luta dos trabalhadores em todo o mundo. Uma luta feita com um compromisso visceral, na defesa da soberania nacional, de tudo que há de melhor — ao nosso ver — da expressão da afirmação na política internacional, representada por essa liderança que marcou o cenário da política”, afirmou Hilton.

Petistas falam sobe Mujica

Depois do minuto de silêncio, diversos petistas realizaram homenagens a Mujica, que foi um grande parceiro do PT no século XXI, tanto no final do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto no período de presidência de Dilma Rousseff (PT).

“Quero aproveitar este momento para externar nossa solidariedade ao povo uruguaio e dizer da importância desse cidadão, ex-presidente que trabalhou imensamente para a formação de cidadania, a luta pela igualdade, e tem um histórico fantástico do ponto de vista de cuidar das pessoas”, disse o líder do governo na Alba, Rosemberg Pinto (PT), acompanhado em seguida por Marcelino Galo (PT) e Robinson Almeida (PT).