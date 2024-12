Justiça condena ex-prefeito de Cansanção a 18 anos de prisão

Ranulfo da Silva Gomes, ex- prefeito de Cansanção - Foto: Reprodução

A justiça condenou o ex-prefeito do município de Cansanção, Ranulfo da Silva Gomes, marido da atual prefeita Vilma Gomes.

Além dele, foram condenados também: Marilton dos Santos Silva, José Marcos Santana de Souza, Milton Neves de Oliveira, Edvan Ferreira da Costa, Rubilene Dantas de Carvalho e Paulo Roberto Dantas Santos.

Os crimes foram descobertos durante a "Operação Making Of", ocorrida no próprio município de Cansanção, e deflagrada no dia 10 de novembro de 2015.

A operação veio após as atividades criminosas, que de acordo com a denúncia, houve reiterados desvios de dinheiro público, baseados no direcionamento e no superfaturamento dos contratos firmados pelo município, beneficiando empresas ao denominado Grupo Gomes.

Os réus Ranulfo da Silva Gomes, Rubilene Dantas de Carvalho e Edvan Ferreira da Costa teriam executado vantagem ilícita para a pessoa jurídica contratada pelo Pregão n. 008/2011, assim, como para os proprietários, que colaboraram diretamente para prática ilícita que lhes beneficiaram.

Foi descoberto ainda o desvio de R$ 640.296,00 por intermédio de sobrepreço no Contrato nº 019/2011.

Se evidenciou ainda que as empresas "Braços Fortes Engenharia", "Dida Transportes" e "Vila Rica", mediante conluio dos representantes e proprietários, atuavam de forma conjunta em diversos certames de transporte escolar na região, comprometendo o caráter competitivo das licitações, frustrando os princípios que regem os processos licitatórios, com o único propósito de enriquecimento ilícito às custas de dinheiro público.

Todas estas empresas teriam concorrido ao pregão presencial n. 008/2014, sempre com o aval e conhecimento do gestor municipal, Ranulfo da Silva Gomes.