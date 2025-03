Justiça impede pagamento dos precatórios do Fundef em Feira de Santana

TAC é objeto do recurso protocolado pela APLB – Sindicato - Foto: Divulgação

Após recurso apresentado pela APLB Feira de Santana, o repasse antecipado da segunda parcela dos recursos do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pela Prefeitura, aos servidores da educação, está temporariamente suspenso pela Justiça Federal.

A Câmara Municipal discutiu o assunto, nesta quinta, 27, onde alguns parlamentares criticaram a iniciativa da APLB por considerar como “tentativa de atrapalhar o pagamento”.

De acordo com a decisão da Justiça, a movimentação dos recursos fica suspensa até que o Conselho Superior do Ministério Público analise a validade do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), assinado entre a Prefeitura e o órgão estadual.

O TAC, foi o objeto do recurso protocolado pela APLB – Sindicato, que alega ter sido excluída do processo de negociação sobre a antecipação da segunda parcela dos precatórios.

A antecipação tinha sido discutida de forma ampla na Câmara Municipal, por intermédio da votação do Projeto de Lei 43/2024, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento.