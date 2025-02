Justiça já bloqueou quase R$ 2 milhões dos precatórios em Itapé

Reinaldo das Batatas (Avante), atual prefeito de Itapé - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Itapé, sul da Bahia, vem enfrentando uma séria crise financeira após a Justiça bloquear valores significantes dos cofres públicos local.

Em nove dias de gestão do atual prefeito, Reinaldo das Batatas (Avante), já foram retidos R$ 440 mil reais. Na última segunda-feira, 20, mais R$ 198 mil reais foram bloqueados. A previsão é que até o próximo dia 30 de janeiro, uma nova retenção de R$ 701 mil reais seja feita por dívidas com precatórios.

Nos últimos anos, os bloqueios já somaram mais de R$ 2 milhões, o que impacta diretamente as finanças do município. De acordo com a atual gestão, os bloqueios são consequência de dívidas deixadas pelas últimas gestões, como a citada pelo atual prefeito, o qual se referiu ao mandato do ex-prefeito Urbano Santos, em 2024.

Reinaldo das Batatas, recém eleito, afirmou que vai buscar soluções para superar a crise, bem como realizar os pagamentos em dia dos servidores públicos.