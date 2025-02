Justiça quer ouvir pregoeira de licitação em Feira após irregularidade

Fachada do prédio da Secretaria da Educação de Feira de Santana - Foto: Reprodução

A Justiça determinou a suspensão da licitação realizada pela Secretaria Municipal de Educação deFeira de Santana, após decisão liminar que atendeu à ação judicial movida pela empresa CSL Caroara Transportes e Serviços LTDA - EPP. Na mesmo documento, a Justiça também pede a intimação da pregoeira Jacicleide Gomes dos Santos.

A intimação acontece após a empresa questionar judicialmente a sua desclassificação no certame, alegando irregularidades no processo. Deste modo, a servidora terá que prestar esclarecimentos sobre a sua condução na ação.

A CSL foi desclassificada sob a justificativa de que sua Certidão de Acervo Técnico (CAT) e a do Responsável Técnico não continham o item "trituração" exigido no edital. No entanto, a empresa argumenta que essa exigência foi utilizada de maneira irregular, uma vez que outra participante, a Sustentare Saneamento S/A, foi habilitada mesmo apresentando qualificação técnica de um engenheiro civil, em desacordo com as regras do edital, que exigiam um engenheiro agrônomo ou ambiental.

Devido a situação, a Justiça estabeleceu um prazo para que a Sustentare comprove que possuía, no momento da inscrição, um engenheiro agrônomo ou ambiental como responsável técnico. A decisão ainda estabelece uma multa de R$ 500 mil para o caso de descumprimento da determinação judicial.

Sustentare Saneamento S/A

A Sustentare Saneamento S/A já é responsável pela coleta de lixo da cidade e pela administração do aterro sanitário municipal. O caso segue em andamento na Justiça e deve ter novos desdobramentos a partir do depoimento da pregoeira Jacicleide Gomes dos Santos.