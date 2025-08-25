MARAÚ
Ônibus escolar que levava equipe de futebol sofre acidente na Bahia
Veículo destinado ao transporte de estudantes de Maraú, foi usado para levar equipe à partida de futebol
Por Rodrigo Tardio
O transporte escolar da Prefeitura de Maraú, sul da Bahia, mais uma vez é envolvido em polêmica. Um veículo destinado ao transporte escolar, tombou neste domingo, 24, em uma estrada do município.
O fato curioso é que o ônibus levava uma equipe de futebol amador, a qual iria disputar uma partida em outra localidade. Os jogadores seriam moradores do povoado Tabuleiro, e o acidente foi em um trecho, o qual liga o distrito de Piabanha à BR-330.
A equipe seguia para um torneio local, em Piabanha, e ao retornarem para a localidade de Tabuleiro, o veículo foi acidentado.
A população questiona o uso indevido do veículo, responsabilidade da gestão municipal do prefeito Isravan Barcelos, conhecido como Dr. Ravan (PSD).
"O que a gente não entende é que se trata de um ônibus para uso exclusivo dos estudantes, é usado para transportar um time de futebol. Lamentamos pelo fato, mas o uso foi indevido", disse um morado que não quis se identificar.
Duas pessoas foram socorridas, sendo que uma foi encaminhada ao Hospital de Ubaitaba e outra ao Hospital de Itabuna.
A reportagem entrou em contato com o prefeito de Maraú, Isravan Barcelos, e não obteve resposta.
