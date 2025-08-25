Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MARAÚ

Ônibus escolar que levava equipe de futebol sofre acidente na Bahia

Veículo destinado ao transporte de estudantes de Maraú, foi usado para levar equipe à partida de futebol

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

25/08/2025 - 16:27 h
Equipe de futebol voltava de um torneio de futebol, quando veículo tombou em estrada vicinal
Equipe de futebol voltava de um torneio de futebol, quando veículo tombou em estrada vicinal -

O transporte escolar da Prefeitura de Maraú, sul da Bahia, mais uma vez é envolvido em polêmica. Um veículo destinado ao transporte escolar, tombou neste domingo, 24, em uma estrada do município.

O fato curioso é que o ônibus levava uma equipe de futebol amador, a qual iria disputar uma partida em outra localidade. Os jogadores seriam moradores do povoado Tabuleiro, e o acidente foi em um trecho, o qual liga o distrito de Piabanha à BR-330.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A equipe seguia para um torneio local, em Piabanha, e ao retornarem para a localidade de Tabuleiro, o veículo foi acidentado.

Leia Também:

Quijingue: Justiça Federal livra município de penalidades por gestões anteriores
Bahia oficializa a contratação do goleiro João Paulo
R$ 220 milhões na Lotofácil da Independência; saiba números mais sorteados

A população questiona o uso indevido do veículo, responsabilidade da gestão municipal do prefeito Isravan Barcelos, conhecido como Dr. Ravan (PSD).

"O que a gente não entende é que se trata de um ônibus para uso exclusivo dos estudantes, é usado para transportar um time de futebol. Lamentamos pelo fato, mas o uso foi indevido", disse um morado que não quis se identificar.

Duas pessoas foram socorridas, sendo que uma foi encaminhada ao Hospital de Ubaitaba e outra ao Hospital de Itabuna.

A reportagem entrou em contato com o prefeito de Maraú, Isravan Barcelos, e não obteve resposta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Dr. Ravan Futebol jogadores Maraú ônibus PREFEITURA transporte escolar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Equipe de futebol voltava de um torneio de futebol, quando veículo tombou em estrada vicinal
Play

Caso Tronox: Vereador tenta barrar A TARDE em comissão. Veja vídeo

Equipe de futebol voltava de um torneio de futebol, quando veículo tombou em estrada vicinal
Play

Precariedade de estádio deixa Cruz das Almas sem casa no Intermunicipal

Equipe de futebol voltava de um torneio de futebol, quando veículo tombou em estrada vicinal
Play

Hospital na Bahia não cumpre prazo e aparelho permanece sem funcionar

Equipe de futebol voltava de um torneio de futebol, quando veículo tombou em estrada vicinal
Play

Irritada, vereadora oferece salário para consertar equipamento de hospital

x