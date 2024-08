Oposição questiona seleção de diretores escolares em Barreiras

Prefeito Zito Barbosa (União Brasil) lança edital para contratação de gestores municipais em Barreiras sem vínculo com o município - Foto: Reprodução

Um edital para seleção de gestores escolares publicado na última quinta-feira, dia 1º, em Barreiras, provocou reação de professores da rede municipal e políticos locais. A presidente do PT na cidade, Nilza Martins, postou um vídeo nas redes sociais mostrando sua indignação.

“Mais uma manobra do governo Zito. Faltando apenas seis meses para a população de Barreiras colocar fim neste governo, ele publica um edital fazendo a seleção para gestores escolares. Quem deve escolher diretor de escola é a comunidade”, afirmou Nilza.



Ela lembra que o atual prefeito, Zito Barbosa (União Brasil), acabou com a eleição direta para diretores de escolas desde 2021 e quetiona o fato de o edital não trazer nenhuma prioridade para os concursados do município, permitindo, segundo ela, que "um pedagogo do Rio de Janeiro vire diretor de escola em Barreiras".

Maria Aparecida Souza, a Cidinha, presidente do sindicato dos professores de Barreiras (Sinprofe) esclarece que a seleção visa a atender uma condicionalidade prevista em resolução do Ministério da Educação (MEC) para definir a complementação do VAAR segundo a nova lei do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

VAAR é o valor aluno ano regular, repassado aos municípios e, entre as condicionalidades estabelecidas está a seleção de gestores escolares atravpés de edital, por isso a urgência da Prefeitura. A resolução do MEC, no entanto, permite que a seleção seja feita "sem participação da comuniade escolar".

Audiência pública

A vereadora Carmélia da Mata (PP) conhece a legislação mas, ainda assim, convocou audiência pública na Câmara Municipal para debater os critérios utilizados no edital. A audiência acontece nesta quarta, 7, com a presença de professores, Secretaria de Educação, Ministério Público e universidades locais, como a estadual Uneb e a Universidade Federal do Oeste (UFOB).

"A lei é federal, mas foi um erro não 'amarrar' o edital, deveria ser voltado aos profissionais da carreira no município", defende a vereadora, que vê outro problema no processo seletivo. Pelo que foi publicado, a formação dos gestores só deve terminar em abril do ano que vem, o que deve deixar as escolas quatro meses sem diretores.

"Parece que querem manter quem está", diz Carmélia, sugerindo que os atuais gestores terão seus vínculos prorrogados. Segundo a edil, esses cargos estão nas mãos de vereadores, que indicam familiares para ocupá-los.

A reportagem de A TARDE pediu posicionamento à Prefeitura de Barreiras sobre os questionamentos levantados, mas não houve retorno até o momento da publicação.