TCM aponta irregularidades na gestão de saúde em Barreiras

As contas de gestão em Saúde do município de Barreiras, referentes ao ano de 2022, foram consideradas ireegulares pelos conselheiros da 1ª Câmara julgadora do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. O secretário da pasta é Melchisedec Alves das Neves, primo do prefeito Zito Barbosa (UB), conforme noticiado por A TARDE.

A antecessora de Melchisedec, Marisete Bastos, esposa do prefeito, deixou a secretaria em 2022 para concorrer a uma vaga na Câmara Federal, mas, segundo a oposição, continua tendo ingerência na gestão de saúde de Barreiras.

O relator do processo, conselheiro Plínio Carneiro Filho, constatou irregularidades em processos licitatórios, que tiveram como objeto a aquisição de medicamentos para abastecimento das unidades de atenção básica e hospitalares, no valor de R$1.881.625,00. E a contratação de empresa de engenharia para construção do Hospital Municipal Edsonnina Neves de Souza, no valor de R$64.128.341,41.

Em relação à aquisição de medicamentos, a relatoria não localizou no processo o ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, do responsável pelo convite, pregoeiro e equipe de apoio. O gestor também não comprovou a existência de parâmetros técnicos para a definição das unidades e quantidades de medicamentos a serem adquiridas.

Já sobre a construção do hospital municipal, o gestor deixou de juntar ao processo administrativo o projeto básico, anexo do edital, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos exigidos.

O balanço orçamentário apresentou uma receita de R$95.590.753,53 e realizou despesas de R$197.984.708,96, o que resultou em um expressivo déficit de R$102.393.955,43. Cabe recurso da decisão.