Pais denunciam atendimento à crianças neurodivergentes em Paulo Afonso

Prefeito de Paulo Afonso, Mário Galinho (PSD) - Foto: Divulgação

Pais com filhos no espectro autista e TDAH, denunciam a precariedade do atendimento do Núcleo Desenvolver, no município de Paulo Afonso, Vale do São Francisco da Bahia.

Nos últimos meses de janeiro e fevereiro deste ano, familiares de crianças neurodivergentes afirmam que o quadro de funcionários foi reduzido, o que aumentou ainda mais a espera.

"Essa fala de profissionais é devido às demissões feitas pela atual gestão do prefeito Mário Galinho (PSD). Existe uma espera de mais de 500 crianças para serem atendidas, disse uma fonte que não quis se identificar.

Em nota, a equipe do núcleo informou que foi feita uma reestruturação na equipe técnica, com remanejamento e exoneração de profissionais. A decisão teve o objetivo de aprimorar o atendimento e garantir maior eficiência nos serviços, além de pretender ampliar a oferta de atividades especializadas.