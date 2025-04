TV Bahia anuncia substituta de Jessica Senra no Bahia Meio Dia

Jessica Senra saiu da emissora em dezembro de 2024 - Foto: Divulgação | TV Bahia

A jornalista que vai substituir Jessica Senra no Bahia Meio Dia, da TV Bahia, foi apresentada na edição desta segunda-feira, 31, do telejornal. O nome escolhido foi o de Andréa Silva, profissional que tem 29 anos de trabalho na emissora.

A confirmação aconteceu após diversas especulações que tiveram início após a empresa dizer, durante um evento na última quinta-feira, 7, que a nova apresentadora seria revelada hoje. O nome da jornalista Val Benvindo, que apresentou o Band Mulher, na Band Bahia, chegou a ser especulado.

Ao Portal A TARDE, a profissional falou sobre a possibilidade de ocupar o lugar que era de Jessica. “Então, não recebi nenhum convite. Adoraria. Mas não é o caso”, negou a profissional.

Na última sexta-feira, 28, Vanderson Nascimento, que comanda o Bahia Meio Dia deu pistas ao publicar uma foto em seu perfil no Instagram, aumentando ainda mais a expectativa sobre quem seria nova apresentadora. Na imagem, uma placa exibia a mensagem: “Não posso falar sobre segunda”.

A ex-apresentadora Jéssica Senra, que deixou o telejornal em dezembro, não deixou de comentar o post. “Só quem conhece Vanderson Nascimento sabe a tortura que isso está sendo para ele #LargaODoce”, escreveu, brincando com o momento de suspense vivido por seu colega de trabalho.

Quem é Andréa Silva

Andréa Silva tem 29 anos de trabalho na TV Bahia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A repórter, e agora apresentadora, Andréa Silva, é de Itabuna, no sul do estado, e está em Salvador desde 1995, quando foi trabalhar na TV Itapoan. No ano seguinte, Andréa Silva fez a sua estreia na TV Bahia, onde trabalha há 29 anos.

Saída de Jessica Senra

Depois de mais de seis anos na emissora, a jornalista Jessica Senra anunciou, em dezembro do ano passado, que não comandaria mais o programa e que, a partir dali, seguiria novos caminhos.

Ela apresentou o telejornal pela última vez no dia 20 de dezembro. “Foi a decisão mais difícil da minha vida, porque realmente quero fazer outras coisas. Eu amo o que faço, o jornalismo, a convivência aqui. Deixar algo que a gente ama é muito difícil”, disse Jessica.