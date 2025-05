População contesta contrato milionário para iluminação pública de Catu

População contesta prefeitura de Catu e pede mais atenção do prefeito Pequeno Sales (PT) com a zona rural - Foto: Foto: Reprodução

Contestado pela população da zona rural, no que diz respeito à iluminação pública, o prefeito do município de Catu, Narlison Borges de Sales, conhecido como Pequeno Sales (PT) firmou contrato no valor de R$ 3.421.403,62 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e três reais e sessenta e dois centavos), com a "CRG Comércio e Distribuição de Materiais Elétricos e de Iluminação LTDA", empresa com sede no município de Ribeira do Pombal, sertão baiano.

O contrato vai ter vigência de 12 (doze) meses, a contagem dos dados de assinatura, e fica passível ainda de prorrogação mediante Termo Aditivo,

O objetivo da contratação é o registro de preços para futuro e eventual aquisição de materiais elétricos, destinado à manutenção da rede elétrica dos prédios públicos e da rede de iluminação pública do município.

"A zona rural sempre foi esquecida nesse sentido. Tudo às escuras. O problema é acreditar que com esse gasto todo, vamos ser lembrados", contestou um morador.

Em janeiro deste ano, a deputada estadual Ludmilla Fiscina (PV) reivindicou a melhoria da iluminação pública no trecho de acesso ao distrito de Sítio Novo, localizado no município de Catu, antiga demanda da comunidade.

A solicitação, realizada pela parlamentar à Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), em 2023, a qual reivindicou a eletrificação e melhorias em localidades rurais do município.

“Foi preciso a ajuda do Legislativo, já que o Executivo municipal não move uma palha para nós”, disse outro morador.