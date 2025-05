Trump diz que Brasil ‘enriqueceu’ cobrando tarifas sobre os EUA

Washington recuou e aliviou pressão alfandegária dos EUA em alguns produtos de tecnologia - Foto: MANDEL NGAN

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em uma entrevista que o Brasil é um dos países que "sobrevivem" e que "ficaram ricos" por impor tarifas sobre as importações norte-americanas.

Na entrevista publicada nesta sexta-feira, 25, pela Time Magazine, o presidente norte-americano disse, em tom de revanche, que consideraria uma "vitória total" se daqui um ano os EUA ainda cobrarem tarifas altas sobre os produtos estrangeiros que chegam ao país.

Donald Trump, afirmou também que caso a medida desejada, de fato, aconteça, "o país (EUA) estará ganhando uma fortuna", pontuou. "Foi isso que a China fez com a gente. Eles nos cobram 100%. A Índia cobra de 100% a 150%. Se você olhar para o Brasil, se você olhar para muitos países, eles cobram. É assim que eles sobrevivem. É assim que eles ficaram ricos", ressaltou.

Apesar da declaração, Trump indicou que os EUA devem finalizar dezenas de acordos comerciais com os países que foram tarifados nas próximas semanas. O presidente considera ainda que, se não foram cobradas altas taxas sobre os produtos estrangeiros, nenhuma empresa mudaria sua produção para os EUA, que é o objetivo do líder norte-americano.

"Elas estão vindo porque não querem pagar as tarifas. Lembre-se disso: não há tarifas se elas fizerem seus produtos aqui", afirmou Trump. "Você ainda não percebe, mas isso é um tremendo sucesso o que está acontecendo", celebrou.

O presidente norte-americano garantiu também que os EUA estão arrecadando "bilhões e bilhões de dólares, dinheiro que nunca arrecadamos antes", mas não citou números exatos e fontes para comprovar a hipótese.

Segundo Trump, os EUA são "a maior loja de departamentos da história" e "todo mundo que tirar coisas de lá". "Eles vão entrar e vão pagar um preço por pegar nosso tesouro, por tirar nossos empregos, por fazer todas essas coisas", disse em tom de dedução.

"Mas o que eu estou fazendo com as tarifas é o seguinte: as pessoas estão vindo e estão construindo em níveis que você nunca viu antes. Temos 7 trilhões de dólares em novas plantas, fábricas e outras coisas, investimentos vindo para os EUA", concluiu.

Guerra comercial

Em medida anunciada neste mês de abril, os EUA impôs tarifas recíprocas sobre a China. A taxação anunciada por Donald Trump, aplica tarifas globais abrangentes com os produtos chineses chegando a 145% e tarifas de retaliação chinesas incluídas em 125%.

A guerra tarifária entre os dois países, que atingiu principalmente o mercado eletrônico, influenciou em um declínio acentuado nos mercados globais. Trump anunciou uma prorrogação de 90 dias para a maioria dos países, exceto para a China.

Em recuo, Washington aliviou a pressão quando o Serviço Alfandegário dos EUA anunciou que smartphones, laptops, chips de memória e outros produtos de tecnologia seriam excluídos das tarifas globais.