População denuncia precariedade nos ônibus de Santo Antônio de Jesus

Prefeito de Santo Antônio de Jesus, Genival Deolino - Foto: Divulgação

O transporte público do município de Santo Antônio de Jesus, na gestão do prefeito Genival Deolino (PSDB), tem sido alvo de reclamações e indignação por parte da população do município.

De acordo com denúncia de moradores e parlamentares, algumas rotas continuam sem atendimento, ônibus quebrados e em condições precárias, o que atinge ainda trabalhadores e estudantes.

No último mês de fevereiro, a tarifa de transporte subiu 25%, passando de R$ 4 para R$ 5 reais.



"Esse foi o presente que a Prefeitura deu para a população. Não teve nem a capacidade de dialogar com a empresa prestadora do serviço, para quaisquer melhora, ou seja, nenhuma contrapartida para a sociedade", disse o vereador Uberdan Cardoso (PT).

Outra reclamação é quanto a demora do serviço, o que leva a constantes atrasos por parte de quem precisa de agilidade na mobilidade local.



"Tem dias que fico duas horas esperando uma condução no ponto de ônibus. Cheguei a desistir de me deslocar em pleno dia de domingo", disse uma moradora do município, que não quis se identificar.

A reportagem procurou a Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano do município, e ainda aguarda resposta.