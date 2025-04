ATP Challenger 125: Costa do Sauípe recebe torneio de tênis

Vista área da Costa do Sauípe - Foto: Divulgação Aviva

Após mais de uma década sem receber grandes competições internacionais, a Costa do Sauípe volta ao cenário do tênis mundial com o Costa do Sauípe Open. O torneio, um ATP Challenger 125, acontecerá entre os dias 19 e 26 de outubro de 2025, em quadras de saibro revitalizadas. Com uma premiação de US$ 200 mil e 125 pontos no ranking da ATP para o campeão, o evento se torna o segundo maior do Brasil na modalidade.

A iniciativa marca um novo capítulo na história do tênis no país, impulsionada pela parceria de mais de 20 anos entre a Try e a Costa do Sauípe. O objetivo é consolidar o torneio como um dos mais importantes do circuito ATP Challenger Tour, colocando o Nordeste novamente no mapa global do esporte.

Entre 2001 e 2011, a Costa do Sauípe foi palco do Brasil Open, atraindo alguns dos maiores nomes do circuito profissional. Gustavo Kuerten conquistou o título em 2002 e 2004, sendo esta última sua última grande conquista na carreira. Rafael Nadal brilhou em 2005, ainda como um jovem talento em ascensão. Outros destaques que passaram pelo evento incluem Carlos Moyá, Richard Gasquet, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Juan Carlos Ferrero, Fernando Meligeni e Thomaz Bellucci, que disputou sua primeira final de ATP no complexo em 2009.

Além das disputas dentro de quadra, a Costa do Sauípe também se destacou por ações sociais, promovendo a integração entre atletas e a comunidade local. Tenistas participaram de iniciativas como plantio de árvores e visitas às regiões vizinhas, consolidando a relação do torneio com o público. Outro diferencial do complexo sempre foi a estrutura que permite aos atletas se hospedarem próximo às quadras, proporcionando comodidade e conforto. Por essas qualidades, a Costa do Sauípe era considerada um dos melhores locais para torneios no mundo.