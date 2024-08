Prefeita de Cansanção é condenada a sete anos de prisão

Vilma Ferreira Gomes, conhecida como "Mamãe" (MDB) foi condenada a prisão - Foto: Reprodução | Facebook

Após o Ministerio Público Federal oferecer denúncia contra a prefeita de Cansanção, Vilma Rosa de Oliveira Gomes, conhecida como "Mamãe" (MDB), bem como a Ranulfo da Silva Gomes, ex-prefeito do município e marido de Vilma, e também contra Pollyana Oliveira Gomes, filha do casal, pela prática de crimes contra a Administração Pública, a Justiça condenou os três à prisão. O responsável pela sentença foi o juiz federal Fábio Moreira Ramiro, da 2ª Vara Criminal de Salvador.

Os réus "durante os anos de 2011 a 2014, de acordo com a denúncia, ocultaram e dissimularam a origem, a localização e a propriedade de bens e valores provenientes de crimes praticados por meio de organização criminosa consistentes em fraudes a licitações, desvio de recursos públicos e corrupção passiva.

Ainda de acordo com a denúncia, os crimes foram desvendados na "Operação Making Of", deflagrada em 10 de novembro 2015. Foram instaurados quatro inquéritos policiais para investigar suspeitas de fraudes nos contratos firmados entre a prefeitura de Cansanção e as empresas M. Neves de Oliveira ME, G.S. Informática, Construtora e Terraplanagem Santos Andrade, Rubilene Dantas da Costa ME, Edvan Ferreira da Costa ME e Taveira Comercial de Combustíveis.

De acordo com as investigações, Ranulfo da Silva Gomes, então prefeito de Cansanção e que foi condenado a 9 anos de prisão estruturou uma organização criminosa, com o objetivo de controlar as contratações realizadas pelo município para frustrar o caráter competitivo das licitações e direcionar contratos da prefeitura às empresas acima referidas, denominado de "Grupo Gomes", pertencentes a Ranulfo, porém, registradas em nome de outras pessoas, conhecidos como "laranjas.

Pollyana Oliveira Gomes, filha de Vilma e Ranulfo foi condenada também a sete anos de prisão.