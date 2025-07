Prefeito de cidade baiana ameaça vereador: "Desça daí, vagabundo"

Adriano Mendonça (Avante) aparece em um carro em frente à residência do parlamentar - Foto: Cidadão Repórter

Adriano Mendonça (Avante), prefeito de Gongogi, no sudoeste da Bahia, ameaçou o vereador do município, Tércio Enfermeiro (Republicanos), nesta quarta-feira, 2. O vídeo mostra o Mendonça chegando em um carro na frente da residência do parlamentar.

Ao descer do veículo, o prefeito ameaça e xinga Tércio Enfermeiro. “Desçe daí, vagabundo. Desce daí, v**** descarado e covarde. Desça daí se tu é homem" disse o gestor municipal.

Ainda no vídeo, uma mulher diz estar grávida e pede para o prefeito não "acreditar em fofocas". O prefeito continua com as ameaças:

"Você não é homem? Desça!"

O vereador Tércio Enfermeiro publicou um posicionamento nas redes sociais.

“Manifesto total repúdio à atitude desrespeitosa e inaceitável do prefeito Adriano Mendonça, que, de forma desequilibrada e exposição, foi até minha residência e proferiu palavras de baixo calão, em um ato de agressão verbal inaceitável e incompatível com a postura que se espera de um gestor público”, diz a nota.