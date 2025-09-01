Prefeito de cidade baiana é cassado e está inelegível por 8 anos

Lica, prefeito de Serra do Ramalho (PSDB) - Foto: Reprodução | Facebook

O prefeito de Serra do Ramalho, Eli Carlos dos Anjos Santos, conhecido como Lica (PSDB), e o vice-prefeito, José Aroldo Muniz dos Reis (PDT), foram cassados pela Justiça Eleitoral após terem uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral julgada, a qual apontou prática de abuso de poder político e econômico.

De acordo com a ação, a gestão municipal teria realizado contratações em número incomum, em 2024, durante o período eleitoral, sem quaisquer processo seletivo ou justificativa.

Além disso, o número de contratações bem como os gastos teriam sido recorrentes. Só em 2024, os gastos teriam de 300 mil reais para mais de R$ 1 milhão.

De acordo com a denúncia, 726 pessoas teriam sido contratadas, sendo 525 temporários e 201 comissionados, com prejuízo que ultrapassou R$ 1 milhão e 500 mil por mês.

O documento indica que a Prefeitura chegou a reconhecer a falta de um processo seletivo, bem como admitiu as contratações de pessoas indicadas, o que fere princípios da administração pública.

A decisão cabe recurso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).