HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
DESVIO DE FINALIDADE

Prefeito de cidade baiana é cassado e está inelegível por 8 anos

Justiça apontou prática de abuso de poder político e econômico no gestor e vice de Serra do Ramalho

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

01/09/2025 - 23:40 h
Lica, prefeito de Serra do Ramalho (PSDB)
Lica, prefeito de Serra do Ramalho (PSDB) -

O prefeito de Serra do Ramalho, Eli Carlos dos Anjos Santos, conhecido como Lica (PSDB), e o vice-prefeito, José Aroldo Muniz dos Reis (PDT), foram cassados pela Justiça Eleitoral após terem uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral julgada, a qual apontou prática de abuso de poder político e econômico.

De acordo com a ação, a gestão municipal teria realizado contratações em número incomum, em 2024, durante o período eleitoral, sem quaisquer processo seletivo ou justificativa.

Além disso, o número de contratações bem como os gastos teriam sido recorrentes. Só em 2024, os gastos teriam de 300 mil reais para mais de R$ 1 milhão.

De acordo com a denúncia, 726 pessoas teriam sido contratadas, sendo 525 temporários e 201 comissionados, com prejuízo que ultrapassou R$ 1 milhão e 500 mil por mês.

O documento indica que a Prefeitura chegou a reconhecer a falta de um processo seletivo, bem como admitiu as contratações de pessoas indicadas, o que fere princípios da administração pública.

A decisão cabe recurso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).

Tags:

Abuso de poder cassação Contratações prefeito SERRA DO RAMALHO vice-prefeito

x