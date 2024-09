Prefeito de São Gabriel é acusado de bancar campanha com dinheiro da Saúde

Hipólito Rodrigues (MDB), prefeito de São Gabriel - Foto: Reprodução | Brilhante Noticias

Uma postagem feita nas Redes Sociais deixou parte da população do município de São Gabriel, cidade do centro-norte da Bahia, surpresa. No vídeo, um prestador de serviço da prefeitura municipal de São Gabriel, que se dirigia a um evento político do candidato apoiado pelo atual prefeito, Hipólito Rodrigues (MDB) diz "ô São Gabriel diferente, 30 litros de gasolina”.

Ainda de acordo com a acusação de uma fonte que não quis se identificar, a campanha do candidato Juninho Rocha (MDB), que é apoiado por Hipólito Rodrigues (MDB), "usa recursos do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com combustível em eventos".



O processo segue em segredo de Justiça, o que pode levar a cassação do registro da chapa encabeçada por Juninho Rocha.



“Se julgada procedente a representação, o Tribunal vai declarar a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico", diz trecho do processo.

A reportagem procurou a prefeitura de São Gabriel e ainda aguarda posicionamento oficial.