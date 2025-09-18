Menu
BAIANÓPOLIS

Prefeito pinta prédios públicos com mesma cor de campanha política

Determinação foi realizada antes mesmo da análise do mérito do processo de denúncia

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

18/09/2025 - 0:12 h
Gestor foi obrigado a suspender a pintura dos prédios, bem como todos os atos de publicidade relacionados.
Gestor foi obrigado a suspender a pintura dos prédios, bem como todos os atos de publicidade relacionados. -

O prefeito de Baianópolis, extremo oeste da Bahia, Weube Febrônio dos Santos (PP), vai ser obrigado a suspender, imediatamente, a pintura de prédios públicos do município com a cor alusiva do próprio partido político. A determinação do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) vem antes mesmo da análise do mérito do processo de denúncia, que foi apresentado.

De acordo com a denúncia, o prefeito tem utilizado a cor da campanha partidária e do partido político na pintura de prédios públicos. A cor azul não é a cor predominante do brasão municipal nem tampouco da bandeira do município, não tendo nenhuma justificativa para tais atos, que não seja, no entendimento, para autopromoção e vinculação da figura partidária e eleitoral do prefeito.

É bom lembrar que promover pinturas de prédios e de outros equipamentos públicos na cor utilizada pelo gestor durante campanha eleitoral, demonstra indício de autopromoção.

O TCM lembrou ainda que a publicidade realizada pelo município não deve ser confundida com a propaganda política ou partidária, sendo vedado o uso de atos administrativos como instrumento de promoção pessoal.

Sendo assim, liminarmente, o gestor vai ter que suspender a pintura dos prédios e todos os atos de publicidade relacionados.

x