Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Afroesporte lança programa histórico com apoio de R$ 6 mil a atletas

Inscrições vão até 21 de setembro no site da Afroesporte

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

17/09/2025 - 20:53 h
Jogadoras de futebol
Jogadoras de futebol -

A Afroesporte abriu inscrições para a 4ª edição do Afroesporte Fund, programa que oferece bolsa mensal de R$ 6 mil a atletas negros de alto rendimento. O objetivo é garantir permanência no esporte, aliando apoio financeiro, acompanhamento psicológico e formação prática durante 12 meses.

Nesta edição, batizada de “Estrelas”, serão selecionados 10 atletas de todo o país, maiores de 18 anos, que também tenham interesse em empreender no setor esportivo. Além da bolsa, os contemplados terão acesso a mentoria financeira, media training e masterclasses quinzenais em áreas como letramento racial, branding, produção de conteúdo, finanças e empreendedorismo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Zagueiro emprestado pelo Bahia faz gol 'de peixinho' na Sula; assista
Bahia: vice na Copa do Nordeste Sub-20 não desvia "ambição" da base
Bahia perde chance do bi no Nordestão Sub-20; veja todos os campeões

As inscrições ficam abertas até 21 de setembro, no site da Afroesporte. O júri conta com nomes de peso como a campeã olímpica Rafaela Silva, a ex-levantadora Fofão, a apresentadora Márcia Fu e o influenciador Negrete.

O resultado será divulgado em 1º de outubro e os selecionados iniciam as atividades no dia 18 do mesmo mês, em São Paulo.

Os dez selecionados recebem, ao longo de 12 meses:

  • Bolsa mensal de R$ 6.000 (pagamento ao final de cada mês de atividade);
  • Mentoria financeira e media training;
  • Acompanhamento psicológico;
  • Kit de boas-vindas e certificado;
  • Masterclasses online e ao vivo quinzenais (sábados, 13h–18h) nos módulos descritos acima.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Afroesporte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadoras de futebol
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Jogadoras de futebol
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Jogadoras de futebol
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Jogadoras de futebol
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

x