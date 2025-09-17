Afroesporte lança programa histórico com apoio de R$ 6 mil a atletas

Jogadoras de futebol - Foto: Divulgação

A Afroesporte abriu inscrições para a 4ª edição do Afroesporte Fund, programa que oferece bolsa mensal de R$ 6 mil a atletas negros de alto rendimento. O objetivo é garantir permanência no esporte, aliando apoio financeiro, acompanhamento psicológico e formação prática durante 12 meses.

Nesta edição, batizada de “Estrelas”, serão selecionados 10 atletas de todo o país, maiores de 18 anos, que também tenham interesse em empreender no setor esportivo. Além da bolsa, os contemplados terão acesso a mentoria financeira, media training e masterclasses quinzenais em áreas como letramento racial, branding, produção de conteúdo, finanças e empreendedorismo.

As inscrições ficam abertas até 21 de setembro, no site da Afroesporte. O júri conta com nomes de peso como a campeã olímpica Rafaela Silva, a ex-levantadora Fofão, a apresentadora Márcia Fu e o influenciador Negrete.

O resultado será divulgado em 1º de outubro e os selecionados iniciam as atividades no dia 18 do mesmo mês, em São Paulo.

Os dez selecionados recebem, ao longo de 12 meses: