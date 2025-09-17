DESTAQUE
Zagueiro emprestado pelo Bahia faz gol 'de peixinho' na Sula; assista
Vitor Hugo anota e Atlético-MG vai vencendo o Bolívar na Copa Sul-Americana
Por Lucas Vilas Boas
Emprestado pelo Bahia, o zagueiro Vitor Hugo vem sendo utilizado pelo Atlético-MG na temporada e, nesta quarta-feira, 17, foi decisivo pela Copa Sul-Americana. No empate em 2 a 2 com o Bolívar, na Bolívia, o defensor balançou as redes 'de peixinho' para anotar o segundo gol do Galo na partida.
Assista:
🇧🇴Bolívar 0x2 Atlético-MG🇧🇷— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 17, 2025
⚽️ Vitor Hugo
🥾 Gustavo Scarpa (2)
🏆 Sul-Americana | quartas (ida)
pic.twitter.com/JybYTABdJZ
Sem espaço no Bahia desde que retornou da Grécia no meio da temporada passada, Vitor Hugo não é titular absoluto do clube mineiro, mas faz seu quarto jogo consecutivo entre os 11 iniciais nesta quarta. O zagueiro anotou seu primeiro gol em 15 partidas pela camisa alvinegra.
Leia Também:
O jogador de 34 anos está emprestado ao Galo até o final da temporada e, pelo Bahia, tem vínculo válido até dezembro de 2026. Contratado em 2023, o atleta tem 31 jogos e três gols marcados com a camisa tricolor.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes