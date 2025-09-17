Zagueiro emprestado pelo Bahia faz gol 'de peixinho' na Sula; assista

Vitor Hugo comemorando gol pelo Bahia - Foto: (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Emprestado pelo Bahia, o zagueiro Vitor Hugo vem sendo utilizado pelo Atlético-MG na temporada e, nesta quarta-feira, 17, foi decisivo pela Copa Sul-Americana. No empate em 2 a 2 com o Bolívar, na Bolívia, o defensor balançou as redes 'de peixinho' para anotar o segundo gol do Galo na partida.

Assista:

Sem espaço no Bahia desde que retornou da Grécia no meio da temporada passada, Vitor Hugo não é titular absoluto do clube mineiro, mas faz seu quarto jogo consecutivo entre os 11 iniciais nesta quarta. O zagueiro anotou seu primeiro gol em 15 partidas pela camisa alvinegra.

O jogador de 34 anos está emprestado ao Galo até o final da temporada e, pelo Bahia, tem vínculo válido até dezembro de 2026. Contratado em 2023, o atleta tem 31 jogos e três gols marcados com a camisa tricolor.