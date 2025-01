Prefeitura de Santaluz é investigada por irregularidades em contratos

Arismário Barbosa Jr. (Avante), prefeito de Santaluz - Foto: Reprodução

A prefeitura de Santaluz, bem como a Câmara Municipal local, estão sendo investigadas pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). O motivo da ação do órgão é a possibilidade de irregularidades nos contratos que envolvem os poderes Executivo e Legislativo.

A investigação aponta que a Câmara Municipal teria realizado pagamentos em duplicidade por serviços prestados pela 'Elos Gold Serviço e Comércio',

A investigação apura ainda a contratação de empresa para a locação de onze veículos, realizada pela Prefeitura, na gestão do atual prefeito, Arismário Barbosa (Avante).

Em nota, a Câmara Municipal informou que possuía dois contratos com a 'Elos Gold Serviço e Comércio', um deles com o objeto de serviço de manutenção do site institucional oficial do Poder Legislativo de Santaluz, e outro para prestação de serviço de locação de software de gerenciamento do processo legislativo, compreendendo os painéis eletrônicos digitais, para indicar imagens dos vereadores presentes, computar votações e cronometrar tempo de fala na tribuna e administração.

Quanto aos dois contratos, a Câmara Municipal de Santaluz realizou pagamentos mensais, de acordo com a emissão de notas fiscais e relatórios dos serviços apresentados pela empresa. Todos os pagamentos realizados foram referentes a prestação mensal dos serviços, dentro da vigência do contrato, totalizando ao final o valor total do contrato, não havendo, portanto, nenhum pagamento duplicado.

A Prefeitura de Santaluz ainda não se manifestou sobre o fato.