DESCASO Se prefeitura não faz, pagarei, diz vereador de São Sebastião do Passé Parlamentar desafiou prefeita Nilza da Mata (PSD) a fazer serviços de limpeza e roçagem em condomínio do Minha Casa Minha Vida Por Rodrigo Tardio 26/02/2025 - 15:40 h

Além do mato, diversos acessórios e até um aparelho de televisor pode ser visto no meio do lixo - Foto: Reprodução | Instagram

Mato que cresce entre os paralelepípedos, colchões velhos jogados e até um aparelho televisor jogado no meio da rua. Essa é a situação de uma das ruas próxima do condomínio Minha Casa Minha Vida, situado em São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador. No local, existem pelo menos 100 casas. A denúncia aponta o descaso da prefeita Nilza da Mata (PSD), que está no segundo mandato, quanto à atenção aos problemas de limpeza e manutenção do local. Leia Também: Profissional do sexo suspeito de extorquir cliente é indiciado Trio de ataque do Bahia responde por 82% dos gols da temporada 2025 Atriz de ‘Gossip Girl’ é encontrada morta; saiba detalhes Um ofício foi protocolado pelo parlamentar, Soldado Nailson (Republicanos), na Secretaria de Infraestrutura, pedindo que os serviços sejam realizados. "O que eles nos disseram é que vão estar em ponto facultativo nos próximos dias. Vamos dar um prazo até o dia 10 de março, para que o serviço seja feito, e caso não venham, vou pagar o serviço do meu bolso, o que seria uma vergonha para a gestão". A reportagem procurou a prefeita Nilza da Mata, e ainda aguarda resposta.

