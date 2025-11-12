Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GESTÃO

Sesab inicia processo que define administração de futuro hospital

Pasta divulgou intenção por intermédio de uma portaria do último dia 30 de outubro

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

12/11/2025 - 11:07 h
Previsão é que equipamento seja entregue dentro de dois anos
Previsão é que equipamento seja entregue dentro de dois anos -

Uma Organização Social (OS) deve ser contratada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) com o objetivo de administrar o novo Hospital Regional de Jacobina, centro norte da Bahia.

A intenção da Pasta foi divulgada por intermédio de uma portaria do último dia 30 de outubro, para que as atividades e serviços hospitalares prestados à população pelo novo Hospital Regional de Jacobina sejam divulgadas.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Prefeitura é investigada por contratação de equipamentos hospitalares
Licitação de R$ 2 mi tem suspeita de ilegalidade em Ribeira do Pombal
Escândalo em Vera Cruz: entenda por que a licitação de R$ 4 milhões foi barrada

Objetivos

A medida visa aproximar a sociedade das informações sobre o hospital, divulgar dados sobre atendimentos, procedimentos e programas disponíveis. bem como ampliar a transparência das ações da unidade de saúde, aproximando a sociedade das informações sobre atendimentos, procedimentos e programas disponíveis.

Vicentina Goulart

Em setembro de 2023, o Hospital Regional Vicentina Goulart, também localizado em Jacobina, foi entregue ao Governo no Estado. A transferência foi realizada após denúncias envolvendo a má gestão da unidade por parte do prefeito do município, Tiago Dias (PCdoB). O hospital foi gerido, por um período, pelo Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória (INSV).

Em setembro de 2024, a Sesab garantiu a continuidade dos serviços durante a transição, a qual foi acompanhada por uma comissão especial. A mudança de gestão foi realizada para garantir a melhoria e continuidade dos serviços.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atendimentos Hospitalares Comunicação Acessível Hospital Regional de Jacobina saúde pública serviços de saúde transparência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Previsão é que equipamento seja entregue dentro de dois anos
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Previsão é que equipamento seja entregue dentro de dois anos
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Previsão é que equipamento seja entregue dentro de dois anos
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Previsão é que equipamento seja entregue dentro de dois anos
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x