Sesab inicia processo que define administração de futuro hospital

Previsão é que equipamento seja entregue dentro de dois anos - Foto: Divulgação

Uma Organização Social (OS) deve ser contratada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) com o objetivo de administrar o novo Hospital Regional de Jacobina, centro norte da Bahia.



A intenção da Pasta foi divulgada por intermédio de uma portaria do último dia 30 de outubro, para que as atividades e serviços hospitalares prestados à população pelo novo Hospital Regional de Jacobina sejam divulgadas.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Objetivos

A medida visa aproximar a sociedade das informações sobre o hospital, divulgar dados sobre atendimentos, procedimentos e programas disponíveis. bem como ampliar a transparência das ações da unidade de saúde, aproximando a sociedade das informações sobre atendimentos, procedimentos e programas disponíveis.

Vicentina Goulart

Em setembro de 2023, o Hospital Regional Vicentina Goulart, também localizado em Jacobina, foi entregue ao Governo no Estado. A transferência foi realizada após denúncias envolvendo a má gestão da unidade por parte do prefeito do município, Tiago Dias (PCdoB). O hospital foi gerido, por um período, pelo Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória (INSV).

Em setembro de 2024, a Sesab garantiu a continuidade dos serviços durante a transição, a qual foi acompanhada por uma comissão especial. A mudança de gestão foi realizada para garantir a melhoria e continuidade dos serviços.