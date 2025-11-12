GESTÃO
Sesab inicia processo que define administração de futuro hospital
Pasta divulgou intenção por intermédio de uma portaria do último dia 30 de outubro
Por Rodrigo Tardio
Uma Organização Social (OS) deve ser contratada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) com o objetivo de administrar o novo Hospital Regional de Jacobina, centro norte da Bahia.
A intenção da Pasta foi divulgada por intermédio de uma portaria do último dia 30 de outubro, para que as atividades e serviços hospitalares prestados à população pelo novo Hospital Regional de Jacobina sejam divulgadas.
Objetivos
A medida visa aproximar a sociedade das informações sobre o hospital, divulgar dados sobre atendimentos, procedimentos e programas disponíveis. bem como ampliar a transparência das ações da unidade de saúde, aproximando a sociedade das informações sobre atendimentos, procedimentos e programas disponíveis.
Vicentina Goulart
Em setembro de 2023, o Hospital Regional Vicentina Goulart, também localizado em Jacobina, foi entregue ao Governo no Estado. A transferência foi realizada após denúncias envolvendo a má gestão da unidade por parte do prefeito do município, Tiago Dias (PCdoB). O hospital foi gerido, por um período, pelo Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória (INSV).
Em setembro de 2024, a Sesab garantiu a continuidade dos serviços durante a transição, a qual foi acompanhada por uma comissão especial. A mudança de gestão foi realizada para garantir a melhoria e continuidade dos serviços.
