Tronox: Moradores de Areias se organizam e cobram gastos com saúde

Moradores de Areias se unem para disseminar histórico de doenças e buscar reparação - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Enquanto aguardam respostas do Ministério Público, da Justiça, da Prefeitura e da Câmara de vereadores, moradores de Areias, no litoral de Camaçari, querem fazer a sua voz ser ouvida pelo maior número de pessoas.

Nos próximos dias, uma associação deve estar sendo registrada para representar os interesses da comunidade, que cobra ressarcimento dos gastos com consultas, exames e medicamentos para as várias doenças crônicas registradas entre eles, como pneumonia, insuficiência renal e câncer.

Esses pacientes atribuem a incidência das mesmas ao despejo de resíduos tóxicos no lençol freático e liberação de fumaça poluente pela indústria química Tronox. O Ministério Público (MP) determinou que a Prefeitura de Camaçari fizesse um levantamento de saúde na comunidade, mas, até agora, isso não aconteceu.

O MP está elaborando um aditivo ao termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado em 2012 para disciplinar e conter o lançamento de resíduos da fábrica no subsolo, através de barreiras hidráulicas que se mostraram ineficazes.

Laudos do Inema, periciados pelo MP, apontam níveis acima do tolerado de metais pesados no subsolo de Areias, contrastando com levantamento encaminhado pela prefeitura de Camaçari ao MP.

O vereador Manoel Jacaré (PP), presidente da comissão de Meio Ambiente da Câmara de Camaçari, anunciou a convocação de uma audiência pública e se propôs a mover uma ação cobrando a responsabilização de todos os entes envolvidos.

No Fórum do município, há 18 anos uma ação movida por 43 moradores de Areias aguarda apreciação. No processo, eles cobram da Tronox uma indenização pela exposição a produtos tóxicos durante décadas.

Voz de Areias

Para pressionar as autoridades e tornar as denúncias conhecidas por um maior número de pessoas, o futuro presidente da associação, Carlos Cardoso, criou canais no youtube e instagram, onde compartilha o drama da comunidade através de reportagens já publicas e vídeos criados com a ajuda de inteligência artificial.

"A voz de Areias" tem o objetivo de sensibilizar a população e as instituições públicas,além da própria Tronox, para a necessidade de um acolhimento e suporte, inclusive financeiro, para famílias que já sofrem há anos com a perda de entes queridos e com tratamentos demorados e dolorosos, além de dispendiosos.

Segundo Cardoso, o vereador Manoel Jacaré orientou os moradores acometidos por enfermidades a guardar todos os comprovantes de pagamentos e laudos para solicitar o ressarcimento do município, bem como a contratação de um médico pneumologista para atendimento na rede pública local.