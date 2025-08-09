Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUEM VAI PAGAR?

Tronox: Moradores de Areias se organizam e cobram gastos com saúde

Portadores de doenças crônicas criam canais no youtube e instagram e pedem apoio jurídico para pleitear indenizações

Por Alan Rodrigues

09/08/2025 - 6:00 h
Moradores de Areias se unem para disseminar histórico de doenças e buscar reparação
Moradores de Areias se unem para disseminar histórico de doenças e buscar reparação -

Enquanto aguardam respostas do Ministério Público, da Justiça, da Prefeitura e da Câmara de vereadores, moradores de Areias, no litoral de Camaçari, querem fazer a sua voz ser ouvida pelo maior número de pessoas.

Nos próximos dias, uma associação deve estar sendo registrada para representar os interesses da comunidade, que cobra ressarcimento dos gastos com consultas, exames e medicamentos para as várias doenças crônicas registradas entre eles, como pneumonia, insuficiência renal e câncer.

Esses pacientes atribuem a incidência das mesmas ao despejo de resíduos tóxicos no lençol freático e liberação de fumaça poluente pela indústria química Tronox. O Ministério Público (MP) determinou que a Prefeitura de Camaçari fizesse um levantamento de saúde na comunidade, mas, até agora, isso não aconteceu.

O MP está elaborando um aditivo ao termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado em 2012 para disciplinar e conter o lançamento de resíduos da fábrica no subsolo, através de barreiras hidráulicas que se mostraram ineficazes.

Laudos do Inema, periciados pelo MP, apontam níveis acima do tolerado de metais pesados no subsolo de Areias, contrastando com levantamento encaminhado pela prefeitura de Camaçari ao MP.

Leia Também:

Tronox contradiz relatório do MP sobre irregularidades na água
Vereador vai convocar Tronox para audiência pública
Tronox: MP cobra dados atualizados de saúde dos moradores de Areias
Perícia do MP confirma contaminação de águas subterrâneas pela Tronox

O vereador Manoel Jacaré (PP), presidente da comissão de Meio Ambiente da Câmara de Camaçari, anunciou a convocação de uma audiência pública e se propôs a mover uma ação cobrando a responsabilização de todos os entes envolvidos.

No Fórum do município, há 18 anos uma ação movida por 43 moradores de Areias aguarda apreciação. No processo, eles cobram da Tronox uma indenização pela exposição a produtos tóxicos durante décadas.

Voz de Areias

Para pressionar as autoridades e tornar as denúncias conhecidas por um maior número de pessoas, o futuro presidente da associação, Carlos Cardoso, criou canais no youtube e instagram, onde compartilha o drama da comunidade através de reportagens já publicas e vídeos criados com a ajuda de inteligência artificial.

"A voz de Areias" tem o objetivo de sensibilizar a população e as instituições públicas,além da própria Tronox, para a necessidade de um acolhimento e suporte, inclusive financeiro, para famílias que já sofrem há anos com a perda de entes queridos e com tratamentos demorados e dolorosos, além de dispendiosos.

Segundo Cardoso, o vereador Manoel Jacaré orientou os moradores acometidos por enfermidades a guardar todos os comprovantes de pagamentos e laudos para solicitar o ressarcimento do município, bem como a contratação de um médico pneumologista para atendimento na rede pública local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

camaçari poluição Tronox Voz de Areias

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Moradores de Areias se unem para disseminar histórico de doenças e buscar reparação
Play

Precariedade de estádio deixa Cruz das Almas sem casa no Intermunicipal

Moradores de Areias se unem para disseminar histórico de doenças e buscar reparação
Play

Hospital na Bahia não cumpre prazo e aparelho permanece sem funcionar

Moradores de Areias se unem para disseminar histórico de doenças e buscar reparação
Play

Irritada, vereadora oferece salário para consertar equipamento de hospital

Moradores de Areias se unem para disseminar histórico de doenças e buscar reparação
Play

Prefeitura de Seabra é acusada de crime ambiental após escavadeira afundar

x