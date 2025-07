30 anos de Marília Mendonça: 10 músicas inesquecíveis da cantora

Cantora estaria completando 30 anos, nesta terça-feira, 22 - Foto: Reprodução| Internet

Rainha da sofrência, Marília Mendonça deu voz às dores, conquistas e amores de toda uma geração. Ela faleceu em um acidente aéreo em 2021, no auge da sua carreira, aos 26 anos de idade. Se estivesse viva, a cantora estaria completando 30 anos nesta terça-feira, 22 de julho.

Embora tenha partido cedo, Marília segue viva nas memórias dos fãs e na música brasileira. Conhecida por ser dona de uma voz inconfundível, ela se tornou um fenômeno popular ao trazer em suas músicas emoção e autenticidade.

Com uma carreira marcada por grandes sucessos que falavam sobre amor, traição, empoderamento e superação, ela foi mais do que uma estrela do sertanejo: foi a voz de milhões de pessoas. E mesmo após a sua morte em 2021, se mantém presente nos corações dos brasileiros.

Um levantamento especial do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) mostrou as músicas de autoria da artista mais executadas e regravadas nos últimos quatro anos no Brasil. Marília Mendonça tem 349 obras musicais e 520 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva.

Entre os intérpretes, suas grandes parceiras de palco e vida, Maiara e Maraisa, foram quem mais regravaram as músicas da artista, com 62 registros.

Nos últimos quatro anos, “Todo Mundo Menos Você”, feita em parceria com a dupla sertaneja, tem ocupado o topo do ranking de execuções públicas no país. Enquanto isso, “O Que Falta em Você Sou Eu” se destaca como a obra mais regravada da artista, com 26 versões.

Confira as 10 músicas da Marília Mendonça mais tocadas nos últimos quatro anos

1. Todo mundo menos você - Marília Mendonça / Maiara / Maraísa

Com Maiara & Maraísa, essa música virou um dos maiores hits póstumos de Marília. Fala sobre a ausência de alguém que faz falta até nos piores momentos.

2. Presepada - Marília Mendonça / Maraísa

A letra da canção mistura ironia e vulnerabilidade, marca registrada da parceria entre Marília e Maraísa.

3. Troca de calçada - Marília Mendonça / Vitor / Juliano Tchula

Densa e crítica, a música dá voz a uma mulher julgada pela sociedade. Mostra o lado mais humano e empático da compositora.

4. Infiel - Marília Mendonça

Lançada em 2016, a música foi o primeiro grande hit da carreira solo de Marília. Com essa canção, ela estourou nacionalmente, dando início ao movimento do feminejo.

5. A flor e o beija-flor - Marília Mendonça / Juliano Tchula

Parceria com a dupla Henrique & Juliano, a música, lançada em 2016, é uma fábula romântica sobre separação e saudade.

6. De quem é a culpa - Marília Mendonça / Juliano Tchula

Uma das mais queridas pelos fãs, a canção é uma balada sofrida que trata da dor de um término sem culpados definidos.

7. Até você voltar - Marília Mendonça / Juliano Tchula

Um clássico da sofrência que explodiu, traz saudade e esperança de volta com teor romântico e melancólico.

8. Quero você do jeito que quiser - Maiara / Marília Mendonça / Maraísa

Fruto do álbum “As patroas” , parceria com as gêmeas Maiara e Maraisa, a música é uma representação de liberdade amorosa, onde não há espaço para regras ou julgamentos. Uma das mais modernas da tríade.

9. Cuida bem dela - Marília Mendonça / Maraísa / Daniel Rangel / Juliano Tchula

Composição de Marilia Mendonça, é uma balada sertaneja que aborda a dor de um amor perdido e a preocupação genuína com o bem-estar da ex-parceira.

10. Rosa embriagada - Marília Mendonça / Juliano Tchula

Uma das composições mais introspectivas de Marília, a canção é uma metáfora poderosa e poética sobre alguém que tenta afogar suas dores na bebida.

Sobre Marília Mendonça

Marilia Dias Mendonça nasceu no dia 22 de julho de 1995, em Cristianópolis (GO) e cresceu em Goiânia, berço do sertanejo.

Começou sua trajetória como compositora ainda adolescente, escrevendo grandes sucessos para artistas como Henrique & Juliano e Jorge & Mateus.

Em 2016, com seu primeiro DVD homônimo, ganhou o Brasil com o hit “Infiel’, que se tornou uma das músicas mais tocadas no Brasil. Com a canção, Marília recebeu o certificado de disco de diamante triplo, ganhando maior visibilidade. Sua carreira foi marcada por letras honestas, identificação do público e presença de palco.

Reconhecida por revolucionar o universo do sertanejo, Marília é lembrada como líder do Feminejo, sertanejo por mulheres. Ganhou prêmios, quebrou recordes de audiência e foi uma das artistas mais ouvidas do país por anos seguidos.

Marília deixou um filho, Leo, atualmente com quatro anos, fruto do seu relacionamento com o cantor Murilo Huff.