NOVIDADE

Adelmario Coelho lança EP inspirado em cavalgada nesta semana

O EP também contará com uma faixa bônus para os fãs

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/10/2025 - 22:34 h
Adelmario Coelho preparou uma seleção de hits -

Os fãs de Adelmario Coelho já podem celebrar, pois o artista anunciou a data de lançamento de seu mais novo EP. Intitulado “Vaquejada e Cavalgada Ao Vivo Vol 1”, o álbum chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 24 de outubro.

O EP contará com diversas canções clássicas e uma faixa bônus inédita, para garantir aquele clima de vaquejada e festa no interior. O pré-save já está disponível em todos os aplicativos de streaming musical. Clique aqui para conferir.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Adelmario Coelho (@adelmariocoelhooficial)

x