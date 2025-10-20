NOVIDADE
Adelmario Coelho lança EP inspirado em cavalgada nesta semana
O EP também contará com uma faixa bônus para os fãs
Por Franciely Gomes
Os fãs de Adelmario Coelho já podem celebrar, pois o artista anunciou a data de lançamento de seu mais novo EP. Intitulado “Vaquejada e Cavalgada Ao Vivo Vol 1”, o álbum chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 24 de outubro.
Leia Também:
O EP contará com diversas canções clássicas e uma faixa bônus inédita, para garantir aquele clima de vaquejada e festa no interior. O pré-save já está disponível em todos os aplicativos de streaming musical. Clique aqui para conferir.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes