Adelmario Coelho lança EP inspirado em cavalgada nesta semana

Adelmario Coelho preparou uma seleção de hits - Foto: Reprodução | Instagram @foconamissao

Os fãs de Adelmario Coelho já podem celebrar, pois o artista anunciou a data de lançamento de seu mais novo EP. Intitulado “Vaquejada e Cavalgada Ao Vivo Vol 1”, o álbum chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 24 de outubro.

O EP contará com diversas canções clássicas e uma faixa bônus inédita, para garantir aquele clima de vaquejada e festa no interior. O pré-save já está disponível em todos os aplicativos de streaming musical. Clique aqui para conferir.