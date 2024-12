ALB realiza seminário sobre a História da Música Negra da Bahia

Juliana Ribeiro estará presente no evento - Foto: Divulgação

Nesta terça-feira, 26, a Academia de Letras da Bahia (ALB), em parceria com o Instituto Reparação, promove o Seminário de Música Negra da Bahia, com o tema "Dos blocos dos povos indígenas ao samba reggae". O evento gratuito acontecerá às 14h, na sede da ALB, em Nazaré, e reunirá artistas e especialistas para discutir a trajetória da música negra baiana, desde os blocos de indígenas até o samba reggae.

A mesa de debate contará com a presença da cantora e historiadora Juliana Ribeiro, o cantor e mestre de capoeira Tonho Matéria, o percussionista Dado Brazzaville e o músico e carnavalesco Jorginho Commancheiro. Também participarão o presidente da ALB, Ordep Serra, e o sociólogo Ailton Ferreira, coordenador do Instituto Reparação.

O seminário terá, ainda, uma apresentação do coletivo Karapaça, formado por mulheres capoeiristas, no final do evento, em uma roda de capoeira que celebra o resgate da tradição baiana.

Inscrições para participar do evento disponíveis no link.