Pagod'art adia gravação de DVD por ameaça de ciclone na Bahia

A banda Pagod'art anunciou que a gravação do audiovisual comemorativo de 25 anos do grupo foi adiada. A decisão foi tomada em função da previsão de fortes chuvas para Salvador e região metropolitana nos próximos dias.

O show estava previsto para ocorrer no próximo dia 26 de novembro. A equipe informou que uma nova data será divulgada nos próximos dias.

Pagod’art tinha confirmado o show no Brizza Beach, em Lauro de Freitas. Sob o comando de Flavinho, a banda Pagod'art deve receber Tony Salles, Márcio Victor (Psirico) e Igor Kannário, além de outros convidados.

O repertório contará com músicas novas e regravações de clássicos que marcaram época, como “Uisminofay”, “A Soma”, “Ovo de Avestruz”, “Papuburugundum” e o recente sucesso “Bit do Cavaquinho”, que conquistou as redes sociais com coreografias entre artistas e influenciadores.