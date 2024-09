Ângela Velloso faz show em Salvador com mistura de ritmos

Ângela Velloso realiza show nesta sexta - Foto: Divulgação

Ângela Velloso realiza um show exclusivamente autoral, fazendo referência ao álbum autointitulado. A apresentação será nesta sexta-feira, 13, às 19h, na Casa Improviso Salvador, no bairro de Federação. Os ingressos variam entre R$ 20 (pré-venda) e R$ 25 (dia do evento).

Realizado unicamente no ano de 2019, o show Reisen retorna após 5 anos de lançamento, apresentando ao público uma variedade de gêneros, ritmos, sentidos e sons.

A apresentação contará com temas que integram o primeiro álbum lançado da cantora, as canções do seu mais novo álbum, previsto para dezembro de 2024, o QUEDÉ.

A cantora levará ao público uma homenagem à MPB através das experientes composições do pai, Duarte Velloso, violonista, compositor e arranjador soteropolitano que assina a direção musical do espetáculo.

SERVIÇO:

Show Reisen com Ângela Velloso

Data: Sexta-feira 13/09

Horário: 19h

Local: Casa Improviso Salvador (R. Agnelo Brito, 36. Federação)

Ingressos: R$20 - Pré Venda / R$25 -dia do evento.

Pré-Vendas: Whatsapp - 71 984723151