Salvador recebe 1ª edição do Purple Door no Brasil com show de Léo Santana

Léo Santana durante apresentação no Purple Door - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Salvador recebeu, na noite desta quarta-feira, 11, a primeira edição do Purple Door no Brasil. O baiano Léo Santana foi a principal atração com um show exclusivo para seus fãs da plataforma Deezer, organizadora do evento.

Foram cerca de 300 pessoas entre fãs, influenciadores e artistas que prestigiaram o Purple Door, evento que é uma referência no calendário internacional. O DJ RDD, do grupo ATTOOXXÁ, e a DJ Gabi da Oxe, completaram o line-up da noite especial.

Experiência exclusiva

Todo o conceito do evento foi criado para mostrar o universo do artista. Ao longo da noite, os fãs desfrutaram da apresentação ao vivo, podendo mergulhar na vida e carreira do artista, a partir de detalhes cuidadosamente pensados para refletir sua trajetória, em uma verdadeira imersão em sua carreira e obra. Durante o evento, que contou com uma ativação com uma máquina de pegar brinde, dois 'Superfãs' que acharam os purple tickets, tiveram um meet&greet exclusivo com Léo Santana.

Leia mais:

>> Deu ruim pro Gigante? Jornalista promete ajuizar criação do 'Faz o L'

>> Thiaguinho anuncia turnê ‘Tardezinha 2025’ com show em Salvador

>> Escritor baiano de 10 anos expõe livro na Bienal de São Paulo

O evento ainda contou com o Music Quiz – que é uma das funcionalidades mais utilizadas na Deezer e estimula as pessoas a se desafiarem e testarem seu conhecimento musical. Os quatro fãs que mais pontuaram, ganharam prêmios especiais, dentre eles, ingressos para ver o ‘PaGGodin’, que acontece neste domingo, 15, em Salvador.

Canal Purple Door Léo Santana

Quem não esteve no evento também pode sentir a sensação de estar pertinho de Léo Santana. Para eternizar o momento, a Deezer criou o Canal Purple Door Léo Santana, que reúne toda discografia do artista, com foco em seus álbuns e EPs, tendo um espaço dedicado ao projeto “Léo & Elas" - o último lançamento do artista.

Léo Santana durante apresentação no Purple Door | Foto: Divulgação | Estúdio Perainda

O canal ainda destaca as parcerias de maior sucesso do cantor, traz uma seleção de artistas que são inspirações para Léo, além de um Music Quiz com canções para os fãs testarem conhecimento. Há ainda playlists baseadas em diferentes moods, garantindo uma experiência completa e imersiva no universo do GG.