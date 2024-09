Thiaguinho anuncia turnê ‘Tardezinha 2025’ com show em Salvador

- Foto: BS Fotografias/Divulgação

O cantor Thiaguinho anunciou nesta quinta-feira, 12, o retorno da festa Tardezinha em uma edição comemorativa de 10 anos do evento. A capital baiana recebe evento no dia 25 de outubro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

De acordo com o artista, esta será a maior turnê do Tardezinha e em 2025 o evento contará com datas na Austrália, Angola, Portugal e Estados Unidos.

Durante o evento para o anúncio do projeto, o ator e empresário Rafael Zulu, que é sócio de Thiaguinho no Tardezinha, falou sobre a expectativa para a festa nessa nova turnê.



"A gente precisa trabalhar, não vai ter jeito. Eu vejo o quanto o nosso time trabalha de forma incansável. A expectativa que eu tenho para 2025, além do número, porque a gente entende, até pela característica que a gente tá buscando, vamos fazer mais estádios, vamos batalhar para que esse número aumente, mas também que a gente consiga seguir emocionando as pessoas."